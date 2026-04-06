Нанков: ГЕРБ има много какво да покаже. Ще показва и занапред

ГЕРБ има много какво да покаже. Ще показва и занапред. Това заяви кандидатът за народен представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков във Фейсбук. "Вярвам в трезвата преценка на избирателите, които неведнъж са давали доверие, водени от емоции и неведнъж са оставали разочаровани. Избирателите виждат, че докато опонентите ни говорят, ние от ГЕРБ работим", посочи Нанков.

Според него България е преобразена. Преобразена е и община Угърчин, където благодарение на управленията на ГЕРБ и - разбира се, на компетентната администрация и енергичен кмет Станимир Петков, подменихме водопроводи, ремонтирахме пътища и улици, коментира Нанков.

"Изградихме пречиствателна станция за отпадъчни води, видеонаблюдение в селата, СТЕМ центровете в училищата получиха ново обзавеждане, читалищата са ремонтирани. В ход е реконструкцията на Дома за стари хора, а за децата монтирахме нови съоръжения за игра. В Кирчево е гордост ремонтираната спортна залата по борба. Да не забравяме и трите игрища за минифутбол в общината. Фитнесите в Угърчин и Лесидрен са нова придобивка за младите. Помислено е и за река Каменица - тя е с изградени подпорни стени, почистено е и коритото й. Имаме още много работа и жителите на община Угърчин и Ловешка област го знаят. Изискват го от нас, защото са се уверили през годините, че каквото обещае ГЕРБ - то винаги се изпълнява", каза още Нанков.

