Прекрасно! 5 медала за България от Европейска купа по джудо за кадети

Българските състезатели спечелиха общо пет медала - два сребърни и три бронзови, на Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Ганджа, Азербайджан. Във втория ден Мария Черкелиева се окичи със сребро в категория над 70 кг, а Иван Николчев заслужи третото място. Ден по-рано София Маврова (44 кг) взе сребро, а Махмуд Жаафар (60 кг) и Владимир Тодоров (66 кг) завоюваха бронзово отличия.

Добро българско представяне в Азербайджан

По пътя Черкелиева имаше все казахстански съпернички. На старта тя победи Кадиша Кенхехакежи с ипон, след това и Карлигаш Баянова, също с ипон. На финала националката отстъпи пред сънародничката им Тогхан Толебай с ипон. Бронз взе Иван Николчев при 73-килограмовите. В спор за отличието българинът се наложи над представителя на домакините Канан Рахимов с ипон. Преди това младият талант записа победа и загуба, а след това постигна два успеха в репешажите, за да стигне до малкия финал.

✅Още два медала спечелиха кадетите ни във втория ден на европейската купа в Ганджа, Азербайджан. ✅Мария Черкелиева се... Posted by Bulgarian Judo Federation on Sunday, April 5, 2026

Ден по-рано София Маврова (44 кг) взе сребро, а Махмуд Жаафар (60 кг) и Владимир Тодоров (66 кг) - бронз. Маврова стигна до финала при 44-килогамовите след две победи над казахстанки - Бахнур Абдешова и Шахсаман Рахмажанова, а в решителната схватка загуби от Ягмур Йълмъзтюр (Турция) след трето предупреждение. За Маврова това е трети финал този сезон, на другите два взе титли.

Жаафар за отличието се наложи над Йосомудин Косимов (Таджикистан) с ипон, а преди това победи азера Амин Салимли и грузинеца Гога Шарвашидзе. В полуфиналите той загуби от казахстанеца Расулхан Габитс с юко. Тодоров води дълга битка за бронза, продължила 6:33 минути, но успя да се наложи над Йерик Юсенов (Казахстан) със златна точка - юко. На турнира участват 269 състезатели от 10 държави, а България е представена от 9 джудисти.

