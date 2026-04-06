Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

6 април в историята: Турция признава независимостта на България

06 април 2026, 7:45 часа 371 прочитания 0 коментара
Снимка: CSKA.BG
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

6 април 1909 г.: Турция признава независимостта на България

На този ден през 1909 г. Турция признава независимостта на България. Това става факт с подписването на Цариградския българо-турски протокол. Под него подписите си полагат българският министър на търговията Андрей Ляпчев и турският министър на външните работи Рифат паша.

С подписания от тях протокол се признава провъзгласяването на независимостта на България. С документа се постига съгласие по всички въпроси и спорни аспекти, произлизащи от този акт. В резултат на това са уредени и проблемите с мюсюлманските общини. Уредена е и ситуацията с вакъфските имоти в България, както и с Източните железници.

Протоколът е подписан в изпълнение на Руско-турския протокол от 3 март 1909 година, който е подписан в Санкт Петербург. Той разрешава споровете и финансовите проблеми, възникнали с провъзгласяването на независимостта на България през 1908 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Искането на Турция към България е за обезщетение в размер на 125 млн. лева - в сумата е включено и задължението на страната ни от 40 млн. златни лева към компанията на Източните железници. Това са условията, при които Турция е склонна да признае независимостта на България.

Русия поема задължението да уреди сумата, като я приспада от дълга, който Османската империя ѝ дължи след Руско-турската война (1877–1878).

На практика България не плаща директно тази голяма сума на Турция, но вместо това възниква дълг на България към Русия.

Подписването на Руско-български протокол на 6 април 1909 г. урежда финансовите отношения между България и Русия. Според него страната ни се задължава да изплати на Русия сумата от 82 млн. лева. Дългът трябва да бъде изплатен в продължение на 75 години, като първата вноска трябва да се направи на 1 октомври 1909 г. България така и не изплаща на Русия цялата дължима сума. След Руската революция (1917) новата власт в Русия анулира старите царски финансови претенции. Така на практика дългът престава да съществува.

След подписването на споразумението на 6 април, независимостта на страната ни е призната от Великите сили, както и от балканските държави. На 7 април Сърбия и Черна гора признават независимостта на България. След това на 10 април признаване на независимостта на страната ни правят Англия, Франция и Италия. На 16 април Германия и Австро-Унгария също признават независимостта на българската държава.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Турция Независимост На този ден история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес