Целим да превърнем исканията на протеста в правила

Думите от заглавието са на Анна Бодакова, един от кандидатите за депутати в листите на ПП-ДБ и може би всъщност най-младият кандидат въобще за 52-рия български парламент.

Бодакова смята, че сътрудничество с Румен Радев по конкретни въпроси е възможно, но не вижда как би могло да има коалиция. Ако Бойко Борисов и Делян Пеевски решат да си махнат собствената охрана, защо не - така тя отговори на въпрос на bTV по темата "сглобка".

Бодакова, която в три парламента е била сътрудник, каза и своите две червени линии - България да е силен глас в Европа, където принадлежи, каквото ни е завещал Левски; нулева толерантност за корупцията. Тя изрази амбиция да е коректив дори в своята партия.

