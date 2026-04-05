Лудогорец не прости грешката на Левски! Доброто момче в българския футбол е голмайстор №1 в Първа лига

Лудогорец разгроми ЦСКА 1948 с 3:0 в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. На "Хювефарма Арена" Квадво Дуа изведе "орлите" напред в резултата с гол от дузпа в края на първата част. След почивката Ивайло Чочев реализира 16-ото си попадение в родния елит, с което оглави класацията сред топ реализаторите у нас. В 83-тата минута Петър Станич тотално уби интригата. Така "зелените" наказаха Левски за хикса срещу Добруджа и намалиха изоставането си от върха на 7 точки.

Лудогорец разгроми ЦСКА 1948

Срещата стартира с леко преимущество на домакините. Станич стреля в аут от изгодна позиция. В средата на полувремето гостите отвърнаха с шанс пред Франко, който не намери целта. В 25-ата минута Собреро принуди Бонман да се намесва. Малко пореди почивката ВАР привика главния съдия Стоян Арсов, който отсъди дузпа за "орлите" за нарушение на Витанов срещу Андерсон. Зад топката застана Дуа и откри резултата.

В началото на втората част Ивайло Чочев засече пас на Недялков, за да удвои преднината на "зелените". Халфът реализира 16-ото си попадение в родния елит, с което оглави голмайсторската класация. В 63-тата минута Маринов изби шут на Калоч. 20 след това обаче младият страж нямаше какво да стори при удар на Станич, който се възползва от рейд и подаване на Андерсон. До края на мача двата отбора размениха по няколко опасности.

