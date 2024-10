Кометата на века заснеха във Великобритания (ВИДЕО)

Хора от Обединеното кралство напарвиха снимки и видео на „кометата на века“, която беше забелязана да се движи по небето в събота вечер, пише BBC.

Кометата Tsuchinshan-ATLAS беше видяна миналия месец от Земята за първи път откакто неандерталците са били живи, преди около 80 000 години.

В събота редица британски наблюдатели на звезди казаха, че са забелязали обекта, след като Кралското астрономическо дружество (RAS) прогнозира, че може да се вижда с просто око. ОЩЕ: Комета от каменната ера ще наближи Земята през октомври

Повечето изображения показват кометата като ярка ивица светлина, подобна на факла, на хоризонта. Други показват следа в небето, подобна на тази, която може да видите, излизайки от самолет.

C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) and the Moon rising over Brisbane. Took this timelapse on 30th September while it was still in the early morning sky. Now it should be visible just after dusk in to the west, near Venus. #comet #timelapse #Astrophotography pic.twitter.com/gPAdX0PauF