Фатално танго между звезда и черна дупка: Астрономи откриха нов тип свръхнова

Астрономи са наблюдавали катастрофалния резултат от погрешния избор на звезда, документирайки нов тип свръхнова, както са известни звездните експлозии. Тя се е случила, когато масивната звезда се е опитала да погълне черна дупка, с която е била в продължителен "танц за двама", предаде Ройтерс.

Звездата, която е била поне 10 пъти по-масивна от Слънцето, и черната дупка със сходна маса, са били гравитационно свързани една с друга в така наречената двойна система. Но тъй като разстоянието между тях постепенно е намалявало, огромното гравитационно притегляне на черната дупка изглежда е деформирало звездата - разтягайки я от сферичната й форма, и е изсмукало материята от нея, преди да я накара да експлодира.

"Наблюдавахме масивна звезда, уловена във фатално танго с черна дупка", казва астрофизикът Александър Галяно от Масачузетския технологичен институт, съавтор на изследването, публикувано в сп. "Астрофизикъл джърнъл".

"Смъртоносен танц"

След като години наред губи маса в смъртоносния танц с черната дупка, масивната звезда е срещнала своята гибел, като е експлодирала. Тя е освободила повече енергия за секунда, отколкото Слънцето през целия си живот, обяснява ученият.

Експлозията е станала на около 700 милиона светлинни години от Земята. Светлинната година е разстоянието, което светлината изминава за една година, или 9,5 трилиона километра.

"Гравитационното привличане на двата обекта всъщност е било сходно, защото смятаме, че са имали сходна маса. Звездата обаче е била много по-голяма, така че е била в процес на поглъщане на черната дупка, докато черната дупка е изсмуквала материя от нея. Звездата е била голяма, но пухкава, а черната дупка - малка, но мощна. В крайна сметка черната дупка е победила", казва още Галяно.

Изследователите не са сигурни какъв е точният механизъм, който е причинил свръхновата.

"Това събитие разкрива, че някои свръхнови могат да бъдат предизвикани от компаньони на черни дупки, което ни дава нови познания за това как някои звезди завършват живота си", обяснява астрофизикът от Харвардския университет и водещ автор на изследването Ашли Вилар.

Звездите, които са поне осем пъти по-масивни от Слънцето, изглежда са обречени да завършат живота си със свръхнова. Тези с маса поне 20 пъти по-голяма от слънчевата ще образуват черна дупка след експлозията.

Алгоритъм за изкуствен интелект, проектиран да сканира в реално време за необичайни експлозии в космоса, е засякъл началото на експлозията, подавайки сигнал, който е позволил на астрономите да проведат незабавни последващи наблюдения. До момента на приключването й експлозията е била наблюдавана от множество наземни и космически телескопи.

"Нашият алгоритъм за изкуствен интелект ни позволи да започнем наблюдението достатъчно рано, за да видим за първи път цялостната картина", казва Галяно.

"Заключението ни е, че съдбата на звездите е изключително повлияна от техния компаньон или компаньони, които имат през живота си. Събитието ни дава вълнуваща представа за това колко драматично черните дупки могат да повлияят на гибелта на масивни звезди", допълва астрофизикът.

Източник: БТА