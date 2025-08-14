Откриха "Окото на Саурон" в дълбокия Космос (СНИМКИ)

На милиарди светлинни години от нас, в сърцето на една много активна галактика, се върти космическа струя, която поразително прилича на "Окото на Саурон" от "Властелинът на пръстените". Уникалното тяло в Космоса е забелязано благодарение на 15-годишни наблюдения с помощта на базираната на Земята Very Long Baseline Array и помага на учените да разберат по-добре анатомията на космическите струи - мощни снопове плазма и енергия, които идват от черни дупки, неутронни звезди и други небесни тела. Уникалните характеристики на тази космическа струя "Окото на Саурон" са описани подробно в изследване, публикувано на 12 август в списание "Astronomy & Astrophysics".

Снимка: iStock

Още: Изумително: Откриха черна дупка с рекордни размери

"Когато реконструирахме изображението, то изглеждаше абсолютно зашеметяващо", казва Юрий Ковальов, съавтор на изследването и астрофизик в Института за радиоастрономия "Макс Планк". "Никога не сме виждали нещо подобно - почти перфектно тороидално (с форма на поничка) магнитно поле със струя, насочено право към нас."

Откъде идва струята

Вилнеещата космическа струя излиза от блазар, наречен PKS 1424+240. Задвижвани от свръхмасивна черна дупка, блазарите са голям тип активни галактични ядра, които принадлежат към клас галактики, наречени активни галактични ядра. Блазарите са вентрален център на енергия и светлина в тези галактики, които не се захранват от звезди. Черната дупка на блазара изстрелва струя плазма, която се движи приблизително със скоростта на светлината и блазарите.

Eye of Sauron: using Very Long Baseline Array observation, researchers created this image of very high-energy blazar PKS 1424+240. pic.twitter.com/Wl8OWwYjxC — Black Hole (@konstructivizm) August 14, 2025

Що се отнася до блазарите, PKS 1424+240 отдавна озадачава астрономите. Това е най-яркият известен блазар, който излъчва неутрино или малки субатомни частици, които са толкова трудни за откриване, че са наречени "частици-призраци". Високоенергийните гама лъчи също се излъчват от PKS 1424+240, което прави този уникален блазар да изглежда като светещ. Дори и с всички тези енергийни гама лъчи и неутрино, космическата струя се движи много по-бавно от очакваното. Смяташе се, че само най-бързите небесни струи могат да задвижват високоенергийни емисии като тази, но не и леденото темпо на PKS 1424+240. С помощта на Very Long Baseline Array - масив от десет антени, разположени в континенталната част на САЩ, както и в Хавай и Сейнт Кроа, изследователите сглобяват невероятното изображение на струята, излизаща от блазара, която безспорно изглежда като от "Властелинът на пръстените". PKS 1424+240 и нейната струя са почти на една линия със Земята. Това усилва високоенергийните емисии в струята, когато астрономите я наблюдават.

Още: Учени предупреждават за опасност от космически урагани

"Това подравняване води до увеличаване на яркостта 30 или повече пъти", добавя съавторът и астроном Джак Ливингстън. "В същото време струята изглежда, че се движи бавно поради ефекта на проекцията - класическа оптична илюзия." Рядката възможност да погледнат към блазара отгоре позволява на екипа да надникне директно в сърцето на неговата зашеметяваща струя. С помощта на поляризирани радиосигнали екипът картографира магнитното поле и структурата на струята.

Cosmic 'Eye of Sauron' in a Blazar Jet



Astronomers have captured for the first time a nearly perfect ring magnetic field around the blazar jet PKS 1424+240. It is an active galaxy with a supermassive black hole at its center. It is billions of light years from Earth.



The object… pic.twitter.com/wqbR6mQeJu — Black Hole (@konstructivizm) August 14, 2025

Магнитното поле може да има формата на спирала (наречена спирална) или на поничка (наречена тороидална). Структурата на магнитното поле вероятно играе важна роля за начина, по който плазмата изтича от космическата струя на блазара. Откритието е част от програмата MOJAVE - десетилетни усилия за наблюдение на струите в активните галактики. За да наблюдават тези струи, учените използват техника, наречена интерферометрия с Very Long Baseline Array (VLBI). VLBI свързва радиотелескопи по целия свят, за да образува гигантски виртуален телескоп с размерите на Земята. Свързването на всички тези радиотелескопи осигурява най-високата възможна разделителна способност в астрономията, което ни дава възможност да разберем фините детайли на далечните космически струи.

"Когато стартирахме MOJAVE, идеята един ден да свържем директно далечните струи на черните дупки с космическите неутрино ни се струваше като научна фантастика", казва съоснователят на MOJAVE Антон Зенсус. "Днес нашите наблюдения я правят реална".

Пълното проучване ще откриете на "Astronomy & Astrophysics".

Още: Насилствената смърт на звезда може да разкрие рядка липсваща връзка