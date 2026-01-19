Магнитни бури през седмицата 19-25 януари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 19 до 25 януари 2026 г. не се очакват дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 19 януари ще бъде от степен 4, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ не се очакват дни със силна магнитна буря.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник - 19 януари 2026 г. стойността на Кр индексът ще е 4, във вторник - 3,7, а в сряда - 2,7. Това означава, че днес геомагнитната активност ще е слаба и е малко вероятно да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 19.01.26 - 25.01.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ в понеделник, 19 и 20 януари стойността на Кр индекса ще е - 4, а през останалите дни между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Jan 19 - 4

2026 Jan 20 - 4

2026 Jan 21 - 3

2026 Jan 22 - 3

2026 Jan 23 - 3

2026 Jan 24 - 2

2026 Jan 25 - 2

