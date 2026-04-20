Магнитни бури през седмицата 20-26 април 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 20 до 26 април 2026 г. не се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 20 април ще бъде от степен 3,7, а на 21 април - 4. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя ще е 4.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 20 април 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3,7. Това не е повишена геомагнитната активност и може предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 20.04.26 - 26.04.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 20 и 21 април 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 4. Това може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Apr 20 - 4

2026 Apr 21 - 4

2026 Apr 22 - 3

2026 Apr 23 - 2

2026 Apr 24 - 3

2026 Apr 25 - 3

2026 Apr 26 - 2

