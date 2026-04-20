"Опитах се да те задържа, мое мило момче": Нора Караиванова с тежка загуба

Обичаната певица Нора Караиванова е загубила своя любим и партньор. Това тя съобщи в социалната мрежа Facebook. В искрено и пропито с болка съобщение Караиванова се сбогува с бащата на своя син, който вече не е сред нас. "Той беше моята стена, на която можех да се опра когато съм изморена и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки! Моята стена се срути по най-нелепия начин.", написа Нора.

Последно сбогом

Ето какво още гласи нейното съобщение: "Опитах се, опитах се да те задържа, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили! Въпреки всичко аз дълбоко в себе си знам, че ти няма да ни изоставиш просто така, а ще продължиш да ни пазиш горе от небето! Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор и му беше повече от баща! Благодаря ти, че ми показа какво е да си добър човек и сподели с мен всичко до последно! Щеше ми се да си тук сега за да ти кажа поне още веднъж за последно едно "ОБИЧАМ ТЕ, ПЛАМЗИ!".

Връзката на Нора с Пламен Зарков не се случваше под светлините на прожекторите. Тя роди сина си Виктор през 2019 г. и успя да запази личното си пространство от светските погледи. Сега, след тежката загуба, певицата, която стана част от "Ку-Ку Бенд" през 2025 г., реши да каже последно сбогом на любимия си чрез социалните мрежи.