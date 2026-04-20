Под процент разлика между ГЕРБ и ПП-ДБ при 96.41% обработени протоколи

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 11:00 ч. при 96.41% СИК обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.732% и 1 390 169 гласа. При тази подкрепа формацията уверено върви към самостоятелно мнозинство, като въпросът остава единствено колко над 121 депутати ще достигне.

Обрат за второто място

Зад нея обаче настъпва разместване. ГЕРБ-СДС излиза на второ място с 13.417% (416 970 гласа), изпреварвайки "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), които остават трети с 12.871% (399 991 гласа). Разликата между двете формации е минимална и подсказва, че битката за второто място остава напрегната до финала.

Четвъртата позиция е за ДПС с 6.668% (207 239 гласа), а "Възраждане" затваря петицата с 4.307% (133 859 гласа), задържайки се над изборната бариера.

Под 4-процентния праг остават няколко формации, като част от тях се движат близо до границата, но към този момент остават извън парламента.

Резултатите под чертата:

МЕЧ - 3.248% (100 932 гласа)

"Величие" - 3.123% (97 062 гласа)

БСП - 2.997% (92 506 гласа)

"Сияние" - 2.927% (90 968 гласа)

АПС - 1.452% (45 129 гласа)

ИТН - 0.742% (23 058 гласа)

Така БСП окончателно се отдалечава от шансовете за влизане в парламента, въпреки първоначалните очаквания от екзит половете. ИТН остава далеч под 1%, което означава, че партията няма да има право на държавна субсидия, ако тенденцията се запази и при окончателните резултати.