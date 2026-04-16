Нещо дебне отвъд Нептун: Съществува ли девета планета и какво се знае за нея?

Хипотезата за Деветата планета остава една от най-големите мистерии в астрономията. Новите технологии предлагат възможност за нейното тестване през следващите години. След като Плутон загуби статута си на планета през 2006 г., в Слънчевата система официално останаха осем планети. Дискусиите за евентуален „девети съсед“ обаче не са спрели – някои астрономи смятат, че в близост до него може да съществува друго голямо небесно тяло, а съвременните инструменти предлагат възможност да се провери това. Би Би Си съобщи това .

Дебатът за Деветата планета

Дебатът около Деветата планета бушува от 2016 г. Тогава астрономите Константин Батигин и Майкъл Браун от Калифорнийския технологичен институт публикуваха проучване, което предполага, че в отдалечените райони на Слънчевата система може да съществува масивна планета. Те оценяват масата ѝ на приблизително десет пъти по-голяма от тази на Земята.

Учените казват, че тази хипотеза се подкрепя от поведението на група транснептунови обекти - ледени тела отвъд орбитата на Нептун. Те имат удължени и наклонени орбити, за които се смята, че са резултат от гравитационното влияние на голям, неизвестен обект.

В същото време, ключовият проблем остава: Деветата планета никога не е била наблюдавана директно. Изследователите смятат, че тя може да е средно около 20 пъти по-далеч от Слънцето, отколкото Нептун. Поради това разстояние обектът отразява много малко светлина и изглежда изключително слаб. Освен това, една обиколка около Слънцето може да отнеме до 20 000 години, което означава, че се движи много бавно по небето.

Трудността на търсенето се усложнява от вероятната форма на орбитата. За разлика от осемте известни планети, които се движат по почти кръгови орбити в почти копланарна равнина, хипотетичната Деветка планета може да има силно удължена и наклонена орбита.

Обсерваторията „Вера Рубин“ в Чили, която започна работа през юни 2025 г., открива нови възможности за търсене. За разлика от много други телескопи, тя не се фокусира върху отделни обекти, а редовно сканира цялото небе в Южното полукълбо. Това ще позволи на астрономите да откриват значително по-слаби и по-далечни обекти от преди.

Очаква се през десетгодишната си експлоатация обсерваторията да каталогизира милиарди небесни тела, включително над 40 000 нови транснептунови обекта. Според изследователите, ако Деветата планета съществува в предвидените граници, този телескоп има шанс да я открие или поне да предостави убедителни доказателства за нейното съществуване или несъществуване.

Някои астрономи предполагат, че необходимите данни може би вече съществуват. По-конкретно, има предположение, че обектът може да е бил открит преди това, но не е бил идентифициран поради слабото си сияние и бавното си движение. През април 2024 г. международен екип от учени анализира архивни наблюдения от два инфрачервени космически телескопа и откри двойка слаби сигнали, които биха могли да съответстват на непозната планета. Авторите на изследването обаче отбелязват, че е преждевременно да се обявява откритие.

Скептицизмът относно хипотезата също остава. Някои изследователи смятат, че необичайните орбити на транснептуновите обекти могат да бъдат обяснени с други фактори – например влиянието на звезда, която може да е преминала близо до Слънчевата система преди милиарди години. Нови открития, по-специално обектът Амонит, чиято орбита е несъвместима с първоначалните модели, пораждат допълнителни съмнения.

Въпреки това, учените не изключват самата възможност за съществуването на такава планета. Според тях, обекти с подобни размери – по-големи от Земята, но по-малки от Нептун, са често срещани в други слънчеви системи, въпреки че все още не са открити в нашата собствена.

Изследователите отбелязват, че независимо дали Деветата планета бъде открита или не, новите наблюдения значително ще разширят познанията ни за отдалечените региони на Слънчевата система.

