Русия готви "космически Пърл Харбър" с ядрени оръжия

Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува оттам сателити, което би предизвикало глобален хаос, предупреди генерал Стивън Уайтинг - началник на Космическото командване на САЩ. Той заяви пред британското издание The Times, че Америка е „много загрижена“ относно плана на Кремъл. Това е част от тенденцията на засилена руска агресия в Космоса от началото на войната в Украйна, разкри още високопоставеният военен. Тази кампания включва „продължително заглушаване на сателитната комуникация и GPS“, което е в толкова голям мащаб, че „излага на риск гражданските самолети“.

Уайтинг говори за нарастваща заплаха в космическото пространство не само от страна на Москва, но от Китай:

САЩ: Русия иска да подкопае НАТО в Космоса, за да компенсира превъзходството на Алианса

В интервю за подкаста „The General & The Journalist“ на британското издание тази седмица генералът заяви: „Русия остава високоразвита космическа сила и продължава да инвестира в противокосмически оръжия. Те обмислят да изведат в орбита ядрено противосателитно оръжие, което би изложило на риск всички сателити в ниска околоземна орбита, а това е резултат, който просто не можем да толерираме".

На въпрос за мотивите на Москва за този проект той отговори: „От руска гледна точка, те гледат към Съединените щати, гледат към НАТО и виждат там превъзходство в конвенционалните въоръжения. И смятат, че нови начини за подкопаване на Съединените щати и НАТО, например неутрализиране на нашите космически способности, им помагат да изравнят силите на бойното поле. Няма да говоря за нашите източници и методи на разузнаване, но очевидно това е доклад, който ни тревожи много".

Ядрено оръжие в космоса би било сериозно нарушение на Договора за космическото пространство, по който Русия е страна.

Още: В замяна на ядреното оръжие Украйна трябваше да получи минимум членство в НАТО: Зеленски

Заплахата не е нова: GPS, интернет и авиацията може да бъдат засегнати

Изказването на Уайтинг е най-откритото публично изявление досега относно заплахата от страна на висш военен офицер от САЩ. Амбициите на Москва за първи път се появиха преди две години, след като през февруари 2024 г. служители на Пентагона информираха за тях членовете на Конгреса зад затворени врати. Оттогава Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на САЩ (долната камара в Конгреса) настоява Белия дом да разсекрети известната информация за проекта, за да могат политиците да обсъдят заплахата за националната сигурност.

Ядрен взрив в ниска орбита - т.е. на височина между около 480 и 1900 км над Земята - би могъл да унищожи и в крайна сметка да изведе от строя до 10 000 спътника, или 80% от общия брой в Космоса. Освен че това би нанесло съкрушителен удар върху военното разузнаване, голяма част от световните граждански сателитни комуникации за интернет и мобилни телефони, както и GPS услугите, също биха престанали да функционират. The Times нарича това „космически Пърл Харбър“.

Още: Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие под явно изфабрикуван претекст (ВИДЕО)

Командването на космическите сили на САЩ - със седалище в базата "Питърсън" в Колорадо - отговаря за всички американски военни операции на 100 километра и повече над морското равнище.

Въпреки че опитите на Русия да заглуши западните сателити са били предимно с военни цели, например удари по помощта за Украйна, Уайтинг предупреждава, че това се извършва безразсъдно. „Проблемът със заглушаването на GPS е, че се прави по начин, който засяга гражданската авиация в Източна Европа и в цяла Южна Европа“, смята той. „Когато излагаме на риск граждански самолети, пълни с граждани, които просто се опитват да пътуват по работа или на почивка, това е изключително проблематично. Не искаме да виждаме това да се превръща в норма".

Още: Сибирски маневри: Русия тренира как да направи ядрените си ракети невидими за НАТО (ВИДЕО)

Не Русия, а Китай е най-големият опонент на САЩ в Космоса

Космическата сфера „се е променила коренно през последното десетилетие“, казва генералът - „поради заплахите, които сега виждаме в Космоса, където Китай и Русия изграждат набор от оперативни космически оръжия“.

Въпреки действията на Москва, Уайтинг определя Китай като най-големия конкурент на САЩ в Космоса. Суперсилата „напредва с главоломна скорост" и е разработила собствен космически арсенал, който включва средства за заглушаване на сателитни комуникации и GPS, оръжия с насочена енергия и противосателитни ракети.

Още: Китай гони 2000 ядрени бойни глави, но Япония може да направи 5500. Край на господството на САЩ?

За сравнение - страните в Европа са далеч назад. Великобритания например разполага с един от най-малките бюджети за космически програми сред големите страни от НАТО, като отделя по-малко от 1% от средствата си за отбрана за тази сфера. Германия отделя 4% от своя отбранителен бюджет за космически програми, а Франция – 3%, като и двете страни обявиха значително увеличение на тези средства.

Докато САЩ изразходваха 4,1% от военния си бюджет за космически програми тази година, наскоро бяха обявени планове за удвояване на сумата до над 71 милиарда долара годишно.

Още: Ядрен експерт: Ето какво да направите вкъщи, ако има ядрена атака

„От моя гледна точка, една модерна армия ще трябва да увеличи инвестициите си в космическия сектор, предвид заплахите, които сега са насочени срещу нас“, казва генерал Уайтинг. „Със сигурност в САЩ сме признали, че това ще изисква допълнителни инвестиции, и това е пътят, по който вървим".

Следващата голяма война "вероятно ще бъде в Космоса"

Следващата голяма война „вероятно ще бъде война, която започва в Космоса“, предупреждава Уайтинг.

Космическата война се развива от няколко години, но беше определена като сериозна заплаха за международния мир по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари.

Още: Само 2 държави в света ще оцелеят след ядрена война

Въпреки новата космическа надпревара във въоръжаването, генералът счита, че война в Космоса „не е неизбежна“. „Нашата цел всеки ден е да се събуждаме и да предотвратяваме това да се случи, така че човечеството да може да продължи да се възползва от всички предимства на Космоса“, казва Уайтинг. Също така остава доста оптимистичен относно възможностите и вярва, че „ние сме на прага на една невероятна нова космическа ера", имайки предвид САЩ. Говори също така за постоянна база на Луната, построена „в рамките на следващите пет години“.

„Понякога надценяваме мащаба на промените в краткосрочен план и ги подценяваме в дългосрочен план. Затова мисля, че светът след 10-20 години ще изглежда изключително различно заради начина, по който използваме Космоса", смята той.

Още: Путин: Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия