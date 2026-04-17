Лобизмът, Орбан и компасът на Вайц за Скопие: Андрей Ковачев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев очаква в следващите месеци властта в Северна Македония да лобира по повод новия доклад в Европейския парламент за напредъка на Скопие за Европейския съюз както пред докладчика Томас Вайц, така и пред отделни европейски политици. "Те не са престанали да лобират. Тимчо (бел. ред македонският външен министър Тимчо Муцунски) се срещна с докладчиците. Те закъсняха за срещата, защото преди това бяха в съседната стая да се видят с Тимчо да им даде тяхната гледна точка", заяви Ковачев в Студио Actualno Балкани.

Той обаче е категоричен, че преговорната рамка няма да се промени, както и че няма нито българско вето, нито блокада, а самоблокада от правителството на Християн Мицкоски.

България като боксова круша

Според българския евродепутат Мицкоски ползва България като аргумент и като боксова круша и със страната ни македонският премиер обяснява защо Северна Македония не може да се присъедини към ЕС.

Ковачев изрази надежда някой ден гражданите на Северна Македония да осъзнаят, че този човек ги държи зависими от хора като Орбан, Вучич и Китай и Русия, които стоят отзаде.

Орбан, унгарските избори и финансирането на македонските медии

Според Андрей Ковачев със сигурност унгарските избори ще имат отражение в Северна Македония, защото ще се секнат потоците от финансиране, които са идвали от Орбан към Скопие.

По думите му Орбановите мрежи са включвали сериозно финансиране на медиите на ДПНЕ в Скопие.

"Аз лично съм говорил с Виктор, че наблюдаваме, че финансираните от мрежата на "Фидес" медии, които са доста сериозни, включително телевизии, в Република Северна Македония, се занимават с доста антибългарска риторика", каза Ковачев и обясни и какво му е отговорил Орбан: "Така ли. Аз давам пари на ДПМНЕ, защото ...".

Какво общо има финансирането на медии в Северна Македония с борбата на Орбан със Сорос, както и чии консултации ползва Скопие - гледайте в епизода.