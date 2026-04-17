Стартира новата българска образователна анимация "Близначковците": Борис Славков и Стефани Дойчинова разказват (ВИДЕО)

Нов български анимационен сериал поставя акцент върху смисленото детско съдържание и образователни елементи. Серийният филм "Близначковците" излъчи първия си епизод преди 2 седмици в онлайн пространството и оттогава се радва на постоянна позитивна обратна връзка.

Зад проекта стоят операторът Борис Славков и режисьорът Стефани Дойчинова, които превръщат личен житейски опит във вдъхновение за творчество с по-широко обществено значение.

Идеята за сериала се заражда след труден период за семейството. Двамата преминават през преждевременно раждане на своите деца - Алек и Ида, които се превръщат в прототипи на героите в сериала.

Искахме да направим нещо, което да е по-щадящо за детските им душички. Забелязахме, че в днешно време природата на анимацията е доста агресивна. Прекалено бързо се случват нещата, прекалено агресивни са, разказа семейството в предаването "Студио Аctualno".

В продължение на 8 епизода, малките зрители ще могат да се потопят в историята на двете видри Алек и Ида, които живеят в Драгоманското блато и се впускат в поредица от приключения, насочени към ранното детско развитие и изграждането на базови социални и емоционални умения.

Проектът се позиционира като алтернатива на масовото детско съдържание, което често разчита основно на динамика и визуални ефекти. "Близначковците" съчетават ангажираща форма и съдържание с дългосрочна стойност, насочено към децата между 4 и 8 години.

Повече за сериалът и историята на Борис и Стефани - вижте в интервюто.