Правителството на Гюров:

Стартира новата българска образователна анимация "Близначковците": Борис Славков и Стефани Дойчинова разказват (ВИДЕО)

17 април 2026, 15:21 часа 205 прочитания 0 коментара

Нов български анимационен сериал поставя акцент върху смисленото детско съдържание и образователни елементи. Серийният филм "Близначковците" излъчи първия си епизод преди 2 седмици в онлайн пространството и оттогава се радва на постоянна позитивна обратна връзка. 

Зад проекта стоят операторът Борис Славков и режисьорът Стефани Дойчинова, които превръщат личен житейски опит във вдъхновение за творчество с по-широко обществено значение. 

Идеята за сериала се заражда след труден период за семейството. Двамата преминават през преждевременно раждане на своите деца - Алек и Ида, които се превръщат в прототипи на героите в сериала. 

Искахме да направим нещо, което да е по-щадящо за детските им душички. Забелязахме, че в днешно време природата на анимацията е доста агресивна. Прекалено бързо се случват нещата, прекалено агресивни са, разказа семейството в предаването "Студио Аctualno". 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В продължение на 8 епизода, малките зрители ще могат да се потопят в историята на двете видри Алек и Ида, които живеят в Драгоманското блато и се впускат в поредица от приключения, насочени към ранното детско развитие и изграждането на базови социални и емоционални умения. 

Проектът се позиционира като алтернатива на масовото детско съдържание, което често разчита основно на динамика и визуални ефекти. "Близначковците" съчетават ангажираща форма и съдържание с дългосрочна стойност, насочено към децата между 4 и 8 години. 

Повече за сериалът и историята на Борис и Стефани - вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева Отговорен редактор
сериал детска анимация Студио Actualno Близначковците
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес