Как маите са предсказвали слънчеви затъмнения?

Учени, изучаващи ръкопис на маите, разгадаха тайната на своите удивително точни прогнози за слънчеви затъмнения. Това преобръща съвременното ни разбиране за историята.

Дешифриране на загадката на маите

Международен екип от изследователи най-накрая хвърли светлина върху вековна мистерия как маите са успели да предскажат слънчеви затъмнения. Оказва се, че това не е било случайност, а резултат от сложна система от изчисления, съчетаваща математически методи с космологични идеи, съобщава Futura-sciences.com.

Маите са били сред най-ерудираните цивилизации. Техният подход към знанието се е основавал на систематично наблюдение на природата, съчетано със символично значение. Техният научен подход е бил емпиричен, строг и забележително прецизен.

Учени разгадаха мистерията с изчезването на маите

Едно от най-убедителните свидетелства за това преживяване е Дрезденският кодекс, безценен предколумбов ръкопис. Той е един от само четирите известни кодекса на маите, които са оцелели от унищожението. Тази книга съдържа 39 страници с дървесна кора, покрити с йероглифи и илюстрации. Тя съдържа знания, датиращи от много по-ранен период, чак до класическия период на маите (250–900 г. сл. Хр.). Този кодекс е важен източник на информация за математиката и астрономията на маите.

Страница от Дрезденския кодекс

В продължение на повече от век кодексът е очаровал изследователите, особено заради астрономическите си таблици, отнасящи се до затъмненията. Последните изследвания позволиха задълбочено преосмисляне на тези загадъчни таблици.

Противно на дългогодишните предположения, се оказва, че маите не са създали тези таблици, за да предсказват слънчеви затъмнения. По-скоро предсказанията за затъмнения са възникнали като страничен продукт на по-широка система от календарни цикли.

Маите наброявали 16 милиона в разцвета си – два пъти повече от населението на Ню Йорк

Като подравниха циклите на двете системи така, че да съвпадат, писарите осъзнаха, че могат точно да определят времето на затъмненията – не случайно, а като „възникващ ефект“ поради вътрешната съгласуваност на тяхната система за отчитане на времето.

Проучването разкрива и мистерията защо предсказанията на маите са останали толкова точни през вековете. Вместо да използват един-единствен цикъл и да започват всеки нов, изчисленията на маите са използвали кумулативен подход – припокриващи се таблици, които са им позволявали да коригират малки грешки, причинени от променящи се астрономически цикли.

Това откритие разкри сложността на науката на маите. Техните знания не са били изолирано емпирично ноу-хау, а интегрирана научна система, съчетаваща наблюдение, изчисления и космологичен символизъм. По този начин Дрезденският кодекс се откроява като научен и духовен трактат: едновременно календар, ръководство за наблюдение на небесните светила и ритуален документ.

Изследователите са стигнали до заключението, че маите не са били просто наблюдатели на звезди, а истински мислители, чиито открития, повече от хиляда години по-късно, предизвикват уважение и възхищение сред съвременните учени.

Археолози потвърдиха откриването на потънало древно селище на маите