Горчива истина: Дъщерята на Мира Добрева дълго криела кои са родителите ѝ

Известността често изглежда като бляскава привилегия, но за децата на популярните личности тя може да се превърне в тежък товар, а понякога и в истински кошмар. Една такава болезнена изповед направи наскоро дъщерята на обичаната телевизионна водеща Мира Добрева - Лора. В ефира на bTV, в предаването "Животът по действителен случай", тя разкри шокиращи подробности за детството си, белязано от страх и неразбиране.

За много деца името на родителите е повод за гордост, но за Лора то се превръща в причина да търси анонимност.

Най-мрачният период за Лора настъпва, когато попада в държавно училище. Вместо защитена среда за учене и приятелства, тя открива агресия и завист. Връстниците ѝ не успяват да видят момичето зад телевизионния образ на майка му, което води до физически и психически тормоз. "Трябваше да се оправдавам и да крия кои са родителите ми…", споделя емоционално Лора и допълва с нещо още по-шокиращо: "Биеха ме до гардеробите…", е разтърсващото ѝ признание.

Още: Мария Силвестър разказа за тежък инцидент, след който живее втори живот

Този системен тормоз оставя дълбоки следи в психиката на детето, което вместо да мечтае за играчки, започва да мечтае за спасение. Стига се дотам, че в писмото си до Дядо Коледа Лора не иска подаръци, а просто "да се отърве от ежедневието си".

Следват тежки срещи с психолози и дълъг процес на възстановяване. Днес обаче Лора е доказателство, че болката може да бъде трансформирана в сила.

Връзката на Мира Добрева с дъщеря ѝ

Лора откровено разказа и за конфликтите с известната си майка особено във връзка със социалните мрежи. С времето обаче ролите им се разменили и младото момиче става опора и учител на своята майка.

Освен като отдаден професионалист, Мира Добрева винаги се е стремяла да бъде и максимално грижовна майка, но понякога това включвало и налагането на строги правила. Интересен детайл от тяхната история е стриктният контрол върху храненето на Лора в ранна възраст.

Още: Майчино сърце не трае: Виктория Бекъм с първи думи за отношенията ѝ с Бруклин

Преодолели предизвикателствата на славата и суровите дни от детството, двете жени днес споделят връзка, която е по-силна от всякога, доказвайки, че обичта е най-добрият лечител на раните от миналото.