20 април 2026, 11:09 часа
Нощен екшън: Бивш футболист на ЦСКА заловен с алкохол и наркотици

Бившият футболист на ЦСКА Тодор Тимонов е бил арестуван снощи в Пловдив, след като е бил заловен да шофира под въздействието на алкохол и наркотици, съобщава Traffic News. Тимонов, който е известен с прякора Лимона, е бил спрян за проверка от служители на Второ районно управление в квартал Смирненски, като са му били извършени тестове, които са установили, че шофира под влиянието на алкохол и наркотични вещества.

Тодор Тимонов е бил арестуван в района на улица "Лерин", като е бил тестван с дрегер, а също така и с тест за наркотични вещества, който е бил положителен. След това той е бил задържан и отведен в ареста. Иначе Тимонов е добре познат по футболните терени у нас, като дълги години бе футболист на Ботев Пловдив, а после минава и през отборите на ЦСКА, Анжи и Локомотив Пловдив. През 2018 г. става част от състава на Марица Пловдив.

Преди няколко месеца действащ футболист на ЦСКА - Давид Пастор, бе заловен да шофира под въздействието на алкохол. Иначе скандал имаше и около бившия футболист на Локомотив Пловдив Дани Кики, който пък бе погнат заради подозрения за участие в отвличане и рекет. Проблеми си навлече и крилото на Локомотив Пловдив Джордан Айб, който бе обвинен в нападение.

Стефан Йорданов
ЦСКА Тодор Тимонов
