Как Тръмп ще фалира не света, а Иран: Обяснява Петър Кичашки (ВИДЕО)

Тръмп не дава много поводи за съдържателни критики. Посланието на Тръмп е много ясно: ние сме плътно зад Държавата Израел, подкрепяме Израел, но сме за траен мир.

Това заяви международният анализатор Петър Кичашки в предаването “Студио Actualno”, коментирайки действията на Тръмп в Близкия изток.

По думите на Кичашки, примирието работи в Газа, тъй като вече над месец там няма военни действия.

Причините Ливан да бъде бомбардиран са свързани с “Хизбула”. Като говорим за преговори между Израел и Ливан, трябва да си даваме ясна сметка с кого се преговоря - дали с редовното правителство, дали с “Хизбула”, която дърпа конците в тази част на света, подчерта Кичашки.

Арабските държави много интензивно настояват Тръмп да остане в района, докато падне иранският режим. Виждаме, че в момента това се случва много категорично, отбеляза Кичашки.

Според него блокирането на Ормузкия проток е част от много по-голям пасианс. Кой е най-големият потребител на ирански петрол, това е Китай. Доналд Тръмп има проста тактика и идеята е да се купува петрол от Америка. По-вероятно е Иран да фалира при затварянето на Ормузкия проток, подчерта Кичашки. Той каза, че от друга страна, има казус със самия Иран, тъй като, когато се затвори морският път, Иран ще остане и без малкото си външни капитали. Става дума и за въпрос, че Америка е заела ролята на гарант за свободното корабоплаване по света, коментира още Петър Кичашки.

