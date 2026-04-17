Ще изпаднем ли в стагфлация заради кризата с горивата: Говори Румен Гълъбинов (ВИДЕО)

17 април 2026, 18:30 часа

Ще изпаднем ли в стагфлация заради кризата с горивата, предизвикана от войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде икономистът и финансист Румен Гълъбинов: “Стагфлацията наистина не е приятно състояние на икономиката и това се характеризира с висока инфлация, пък нисък икономически растеж. Обаче за момента мисля, че нямаме основание да се притесняваме чак толкова. Затова защото на България продължават да й се дават, дори и с ревизираните прогнози на Европейската комисия, на Международния валутен фонд, на Световната банка, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, допреди една седмица дадоха и те, продължават да ни се дават устойчиви темпове на икономическо развитие и на ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП).

Т. е. България да може да прави около 3% годишно ръст на БВП. Но се дават пък вече и варианти на инфлация около 4%, че и повече към края на годината.

Ще скочат ли лихвите в еврозоната

Сега тук много важно ще бъде за инфлацията какво ще е поведението на световните големи централни банки – Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка (ЕЦБ).

Тъй като ние сме вече в еврозоната, нас ни касае какво ще е решението на следващия борд, на следващото събиране на ЕЦБ по отношение на лихвите.

Ако те преценят, че тази тенденция за инфлация във времето е рискова и застрашава движението на икономиките в еврозоната, може да решат да се увеличава постепенно, отначало да кажем с четвъртинка, после с половинка, основният лихвен процент в еврозоната.

На България това ще се отрази не много добре, защото ние сме свикнали тук на по-ниски лихви. От миналата година, още докато бяхме в левове, лихвите ни бяха по-ниски, отколкото лихвите в еврозоната.

Войната, скъпите горива и доходите

И сега едно такова движение ако се получи на основните лихви по евро нагоре, съответно и нашите лихви тук по потребителски, ипотечни кредити и по депозити, разбира се, полека - лека може би ще се качат. Което ще оскъпи обслужването на кредитите от страна на кредитополучателите.

В същото време това е мярка, която често се прилага за борба с инфлацията. Колкото расте да кажем инфлацията, лихвата да може да я догонва, за да може да неутрализира по някое време вече негативния ефект.

И другото, разбира се, а то е първопричината на всички тия неща, е конфликтът в Иран.“

За възможните сценарии за конфликта, скъпите горива, мерките на България и другите страни и какво ще се случи с доходите ни, ще научите от видеоматериала.

Спасиана Кирилова
