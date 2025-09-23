Войната в Украйна:

Магнитни бури през седмицата 23-28 септември 2025 г. Прогноза от САЩ

23 септември 2025, 09:11 часа 404 прочитания 0 коментара
Магнитни бури през седмицата 23-28 септември 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 23 до 28 септември 2025 г. засега не се прогнозират дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 23 септември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 2,3, а в сряда - 24 септември 3. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ също не се очакват дни с магнитни бури.

Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за спряване с проблема

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent във вторник Кр индекса ще е 2,3. Това не е силна магнитна буря и не се очаква да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 23.09.25 - 28.09.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ няма да има дни с повишена геомагнитна активност. На 23 септември стойността на Кр индекса ще е 3, а до края на периода между 2 и 3.  Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Магнитните бури ви покосяват? Смачкайте ги с народни хитрини

Пълната прогноза!

2025 Sep 22 - 5

2025 Sep 23 - 3

2025 Sep 24 - 2

2025 Sep 25 - 2

2025 Sep 26 - 2

2025 Sep 27 - 2

2025 Sep 28 - 2

Евгения Чаушева Отговорен редактор
