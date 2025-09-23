Левски приел, но големият талант на "сините" отказал умопомрачителна оферта, защото мечтите му са по-големи

Една от звездите на Левски - Марин Петков, е отказал солидна оферта от африкански клуб, защото желае да продължи кариерата си в Европа. Според колегите от "Тема Спорт" крилото е отхвърлило предложение на мароканския отбор от 2.2 милиона долара за 3-годишен договор. Заплатата, която е щял да получава асът на "сините" за 12 месеца, е 700 000 от американската валута, като тя е трябвало да нараства след всяка година.

Петков не се е съгласил, а причината е желанието му да премине в европейски тим. През есента това няма да се случи. Следващата възможност пред него за осъществяването на изходящ трансфер ще се отвори през зимния прозорец. Иначе от Левски са приели офертата от африканския клуб, която е била на стойност 1.7 милиона долара.

Отказът на 21-годишния флангови състезател обаче е стопирал преговорите. През това лято Марин Петков на няколко пъти бе на изхода на "Герена". Най-сериозен интерес към него имаше от Ракув и Макаби Хайфа. Поради различни обстоятелства до сделка не се стигна. Столичани наскоро получиха предложение от Африка и за друг играч. Мустафа Сангаре бе желан от тунизийския Есперанс, но към настоящият момент таранът остава на стадион "Георги Аспарухов".

