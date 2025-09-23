Апетит за F-35 и кой ще е пръв при Тръмп: Гърция и Турция преди срещата между Мицотакис и Ердоган

Наближава срещата между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Ню Йорк през днешния ден. Срещата е определяна като най-трудният момент в двустранните отношения от повече от две години, пише гръцкото издание Kathimerini. Външните министри Георгиос Герапетритис и Хакан Фидан, заедно с дипломатическите съветници Милтън Николаидис и Чагатай Кълъч, ще се присъединят към срещата, се посочва в материала на гръцкото издание.

Припомняме, че двамата лидери се срещнаха за последно през май 2024 година в Анкара. Визитата на гръцкия премиер в турската столица беше договорена по време на срещата на Мицотакис с Ердоган във Вилнюс през юли 2023 година.

Акцент в срещата им в Анкара бяха политически диалог, мерки за изграждане на доверие и положителен дневен ред.

Проблемните теми

И двете страни изглеждат решени да запазят това, което Атина нарича „спокойните води“ от последните 26 месеца, въпреки че напрежението наскоро се възобнови. Преди по-малко от 10 дни Турция обяви плановете си да изпрати изследователския кораб „Пири Реис“ в централното Егейско море, придружен от известия на Navtex, повтарящи позицията на Анкара, че източните егейски острови остават демилитаризирани. ОЩЕ: Турция отговори на гръцкото военно учение в Егейско море

Снимка: Getty Images/Guliver

Очаква се Мицотакис да повдигне въпроса за електроенергийната взаимосвързаност между Гърция и Кипър, усложнена както от разногласията между Атина и Никозия, така и от европейското участие. ОЩЕ: Кипър изглежда се разколеба да прави интерконектор с Гърция

Той също така обеща да разгледа участието на Турция в отбранителната инициатива на ЕС SAFE, като обвърже подкрепата ѝ с оттеглянето на Анкара от нейния casus belli срещу Гърция. Въпросът е напрегнат, тъй като Турция вече е задълбочила връзките си с европейските отбранителни индустрии.

Атина е все по-загрижена за усилията на Турция да прокара доктрината си „Синя родина“ в Източното Средиземноморие. Последните ѝ действия включват ухажване на либийския диктатор Халифа Хафтар и синовете му за осигуряване на ратифициране на морското споразумение между Турция и Либия, както и подобряване на отношенията с Египет, подпомогнато от антиизраелската позиция на Анкара.

Гърция реагира с институционални инициативи като морско пространствено планиране и насърчаване на морските паркове в Егейско море. Длъжностни лица също така подчертават интереса на Chevron към проучване на юг от Крит като сигнал за защита на суверенните права, въпреки че остават въпроси относно енергийното участие на САЩ в либийските води.

Мицотакис изпревари Ердоган при Тръмп

Срещата се провежда и преди планираното посещение на Ердоган във Вашингтон, само два дни след Мицотакис.

Анализатори в Атина казват, че пътуването на Ердоган до САЩ, включително опитът му да придобие изтребители F-35, е ограничило апетита на Анкара за провокативни действия в Егейско море.

Гръцки представители обаче отбелязват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се сблъска със значителни препятствия при осигуряването на одобрението на Сената за подобна сделка. ОЩЕ: Вече ясно кога пристига американският посланик в Гърция