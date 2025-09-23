В отговор на руските самолети: Естония разполага британско ядрено оръжие

Естония е готова да разположи британски F-35 с ядрен потенциал на фона на инцидентите с нарушаването на въздушното пространство на различни държави от страна на Русия през последните дни. Това заяви министърът на отбраната Хано Певкур, събощи The Telegraph. Припомняме, че през изминалата седмица три руски МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство, намирайки се в пределите на държава на НАТО в продължение на 12 минути.

Дронове отново: Летището в Копенхаген затвори и отвори, в Москва - също (ВИДЕО)*

Вратата е отворена

"Врата винаги е отворена за съюзниците", подчерта Певкур в отговор на въпрос за евентуално разполагате на 35A. Британските изтребители вече ротират в авиобаза Амари в рамките на мисията на НАТО за патрулиране на Балтия, а новите самолети от шесто поколение се очакват към края на десетилетието. Естония не разполага със собствени изтребители, затова в авиобазата редовно са на служба британски F-35 и Typhoon, а така също и самолети на други съюзници. Министърът на отбраната подчерта, че всякакви действия на НАТО трябва да бъдат пропорционални и да се приемат във всеки конкретен случай, припомня УНИАН.

Още: Стена срещу дронове: Експерти за ролята на щита и как би функционирал

Доказателства

Русия отрича нарушаването на въздушното пространство на Естония, но Певкур отбеляза, че Естония има доказателства и е установила контакт с пилотите чрез радиочестоти. Самолетите на Руската федерация са били отведени с помощта на италиански F-35. През тази седмица НАТО ще проведе консултации, относно бъдещите крачки след инициативата на Естония по чл. 4. Премиерът на Полша Доналд Туск и външният министър на Великобритания Ивет Купър потвърдиха готовността да се противостои на всякакво нарушение на въздушното пространство на НАТО.

"Предупредени сте": Полша ще сваля всеки руски обект, навлязъл във въздушното й пространство (ВИДЕО)