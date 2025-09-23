Ако нарушат границата: Швеция реши как ще действа срещу руските самолети

Швеция ще сваля руските самолети, които нарушат нейните граници. "В т.нар. постановление IKFN (за действията на армията при нарушаването на територията на Швеция) правителството е дало на въоръжените сили инструкции за това как следва да се действа с въздушните съдове - нарушители. Това включва и правото, при необходимост да се приложи оръжие - с предупреждение или без", заяви министърът на отбраната на Швеция Пол Йонсон.

"Предупредени сте": Полша ще сваля всеки руски обект, навлязъл във въздушното й пространство (ВИДЕО)

По примера на Полша

Припомняме, че по-рано министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски заяви на заседание на Съвета за сигурност на ООН, че всякакви руски ракети или дронове, навлизащи във въздушното пространство на НАТО, ще бъдат свалени. „Ако друга ракета или какъвто и да е обект навлезе в нашето въздушно пространство — умишлено или случайно — и бъде свален, като отломките паднат на територията на НАТО, не идвайте тук да се оплаквате. Предупредени сте,“ подчерта министърът.

Още: В отговор на руските самолети: Естония разполага британско ядрено оръжие

Стена от дронове

По-рано стана ясно, че правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена от дронове", потвърди днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои в петък онлайн и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна, съобщава БТА.

Снимка: Getty images

Срещата е свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилиус в държавите по източните граници на ЕС преди по-малко от месец, поясни говорителят. По неговите думи нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.

Още: Стена срещу дронове: Експерти за ролята на щита и как би функционирал

Пропуски

Анализатори и официални лица заявиха, че влизането на поне 19 руски безпилотни летателни апарата в Полша е разкрило пропуски в способността на Европа и НАТО да се защитят от дронове, макар полските и натовските сили да свалиха няколко от тях.

Дронове отново: Летището в Копенхаген затвори и отвори, в Москва - също (ВИДЕО)*