2-годишният Станислав е в тежко състояние. Да помогнем!

Станислав е само на 2 годинки, но се намира в изключително тежко церебрално състояние, имащо нужда от помощ за физиотерапия, непосилна за семейството му. Водещата му диагноза е спастична церебрална парализа с придружаващи заболявания: grand mal припадъци, вродена хидроцефалия, тежка умствена изостаналост, значително нарушение на поведението, изискващо грижи и лечение, с които семейството води всекидневна борба.

Раждането

Роден е от нормална бременност, недоносен в 34 г.с., с тегло 1670 г., чрез цезарово сечение по спешност в тежко депресивно състояние, с белодробен и мозъчен кръвоизлив. През март 2024 г. му беше направена неотложна операция на главата, при която е поставен шънт, а тази година му бе коригиран катетърът, отвеждащ водата от главата в стомаха.

Тежко състояние

"Към момента състоянието му е тежко, вследствие на което не задържа главата, няма опора на краката и контрол над ръцете. Мускулният тонус е спастично повишен на долни и горни крайници, с малки положителни рефлекси. Като цяло това е състоянието на нашето дете. Ще сме много благодарни на всички за оказаната помощ за живота и бъдещето на това дете.", споделят родителите му.

