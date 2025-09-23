Стена срещу дронове: Експерти за ролята на щита и как би функционирал

Тези разговори са политически. Хубавото е, че те са узрели да разберат, че трябва да се предприемат общи действия. Такъв щит, стена срещу дронове, има няколко измерения, но не може да е панацея. Може да са малки мобилни установки. Друг вариант е пасивната защита на критичната инфраструктура – изгражда се една мрежа, нещо като ограда, която не позволява дрона да порази целта. Това обясни съпредседателят на Атлантически съвет в България Иван Анчев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Дронове отново: Летището в Копенхаген затвори и отвори, в Москва - също (ВИДЕО)*

Той показа елемент за пасивна защита, който е донесъл от Украйна – обръч от тел. "Почти невъзможно е да бъде огънат и ще изгради общо казано една мрежа, която да не позволява на дрона да поразява, тъй като той ще се оплита в тази мрежа", допълни Анчев.

Той обясни, че трябва да има комплект от действия и мерки, но те не трябва да са много скъпи. И подчерта, че свалянето на дронове с ракети "Пейтриът" не е изгодно.

Ген. Спас Спасов, който е бивш военен пилот, обясни, че политическото решение е много. "Да, лудите продължават да лудуват, но е време умните да се наумуват", каза той.

Според него тази система все още е неясна. "Тя ще включва и различни оръжия, които ще трябва да се противопоставят на навлизането на дронове. Но това ще създава проблеми и на страната, в която са тези системи – ще повлияе и на самолетите", обясни той.

ОЩЕ: Масирана руска бомбардировка в Запорожие и Суми, Украйна удари санаториум в Крим с "важни гости" (ВИДЕО)

Припомняме, че дронове бяха забелязани в района на летището на датската столица Копенхаген. Това наложи спиране на излитането и на кацането на самолети там. Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона.