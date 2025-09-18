Създадоха видеомодел на звездообразуващи области в Млечния път (ВИДЕО)

Астрономи създадоха триизмерен видеомодел на звездообразуващи области в Млечния път – достигащ до 4000 светлинни години разстояние, съобщи Европейската космическа агенция (ESA), цитирана от ДПА. Моделът е изграден въз основа на дългогодишни наблюдения от космическия апарат Gaia на ESA.

Картографирането на звездообразуващи региони е изключително трудно, тъй като обикновено те са скрити зад гъсти облаци от газ и прах, поясняват от ESA. Въпреки че Gaia не може директно да „вижда“ през тези облаци, тя измерва какво количество звездна светлина се блокира от праха. На база на резултатите учените могат да изградят триизмерни карти на праха и да изчислят количеството йонизиран водород – ключов показател за активното звездообразуване.

Повече за новата карта

Новата карта включва данни за 44 милиона звезди, включително 87 редки звезди от тип O, наблюдавани от Gaia. Това са масивни, изключително ярки млади звезди, които излъчват достатъчно енергийна радиация, за да йонизират околния водород. Различни телескопи са изследвали тези региони и преди, но досега тяхната триизмерна структура оставаше неясна.

„Никога досега не е създаван модел на разпределението на йонизирания газ в локалната част на Млечния път, който толкова добре да съвпада с наблюденията от други телескопи“, казва астрономът Люис Маккалъм от Университета Сейнт Андрюс в изявление за ESA.

