Кметът на София отговори на Пеевски: Символът на разрухата ще "оправя" и "Топлофикация"

23 септември 2025, 10:53 часа 300 прочитания 0 коментара
Кметът на София Васил Терзиев реагира остро на критиките на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, заради кризата с ремонта на "Топлофикация София" в столичния квартал "Дружба 2". В публикация във Facebook Терзиев постави под съмнение моралното право на Пеевски да дава оценки и определи думите му като поредна доза демагогия.

"Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София"?, написа градоначалникът. Още: Пеевски мобилизира прокуратурата заради "Топлофикация София" и "Дружба 2" и атакува Васил Терзиев

Кризата в "Топлофикация" според Терзиев

В изявлението си кметът напомня, че дружеството е било в тежко финансово и техническо състояние още преди той да заеме поста. "И до днес 'Топлофикация' се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип", посочва Терзиев.

По думите му натрупаните милиардни дългове и зависимостта от "Булгаргаз" са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Именно затова той настоява за концесиониране на дружеството – за да се сложи край на източването му от "обръчи от фирми", като тежестта в крайна сметка пада върху гражданите на София.

Остра реплика към Пеевски

Кметът припомня и миналото на Пеевски, като изброява провалените предприятия, до които името му е било свързвано – "Лафка", "Булгартабак", КТБ и други. "По-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на предприятията, до които се докосна символът на разрухата – "феноменът Пеевски", подчерта Терзиев. Още: Борисов беше "унижен" от Пеевски: Анализатори за скандала на седмицата

Той добавя, че очаква прокуратурата да проведе пълно разследване на управлението на "Топлофикация" през последните 15 години, за да излязат истините наяве и виновните да понесат отговорност.

Послание към съюзниците на ДПС

В публикацията си Терзиев отправя и иронична забележка към депутата от ДПС Хамид Хамид, който наскоро обяви, че партията ще "освобождава" София. "По-добре първо да ни освободи от глупостите и да си гледа"феодалните владения", отбелязва столичният кмет. Още: Охранител на Пеевски на състезание за спецчасти в Дубай: Английски лапсус - момчетата от Беларус (ВИДЕО)

В заключение Терзиев заявява, че софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга, а не от "нови схеми и празни приказки". Според него именно това е посоката, по която трябва да се движи градът, за да преодолее наследените проблеми и да гарантира сигурност за домакинствата.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
