"Голямото момче" се обръща и към София

23 септември 2025, 10:52 часа 258 прочитания 0 коментара
"Голямото момче" се обръща и към София

Тази новина следва да се чете много по-внимателно, отколкото изглежда на пръв поглед. Тя показва сериозно разместване в икономико-мафиотско-политическия контекст на България. Това написа в профила си във Facebook общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев след новината, че лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски лично е подал сигнал до прокуратурата заради "Топлофикация София" и ремонта в "Дружба 2".

"Досега изглеждаше, че негласното споразумение между Борисов и Пеевски беше - държавата е за Пеевски, София, Пловдив и Варна + още 2-3 големи града са за Борисов. След като Новото начало превзе местните структури на ГЕРБ в Пловдив и Варна, явно "голямото момче" се обръща и към София", пише Бонев.

И продължава: "За мен настъпването на Пеевски и "партньори" не е никак изненадващо - ясни са съмненията около главния архитект на София, очаква се всеки момент Таки да вземе голяма част от боклука, а свързани с Пеевски бизнесмени строят огромни сградни комплекси на ключови булеварди".

Според лидера на "Спаси София" всичко това е особено лошо за столицата. "За тези от нас, които си представяме бъдеще за нашия град, различно от завладяна мафиотска структура, предстои още по-трудна битка", категоричен е Бонев.

