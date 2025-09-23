Тази новина следва да се чете много по-внимателно, отколкото изглежда на пръв поглед. Тя показва сериозно разместване в икономико-мафиотско-политическия контекст на България. Това написа в профила си във Facebook общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев след новината, че лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски лично е подал сигнал до прокуратурата заради "Топлофикация София" и ремонта в "Дружба 2".

ОЩЕ: Пеевски мобилизира прокуратурата заради "Топлофикация София" и "Дружба 2" и атакува Васил Терзиев

"Досега изглеждаше, че негласното споразумение между Борисов и Пеевски беше - държавата е за Пеевски, София, Пловдив и Варна + още 2-3 големи града са за Борисов. След като Новото начало превзе местните структури на ГЕРБ в Пловдив и Варна, явно "голямото момче" се обръща и към София", пише Бонев.

❗ Тази новина следва да се чете много по-внимателно, отколкото изглежда на пръв поглед. Тя показва сериозно разместване... Публикувахте от Boris Bonev в Понеделник, 22 септември 2025 г.

И продължава: "За мен настъпването на Пеевски и "партньори" не е никак изненадващо - ясни са съмненията около главния архитект на София, очаква се всеки момент Таки да вземе голяма част от боклука, а свързани с Пеевски бизнесмени строят огромни сградни комплекси на ключови булеварди".

Според лидера на "Спаси София" всичко това е особено лошо за столицата. "За тези от нас, които си представяме бъдеще за нашия град, различно от завладяна мафиотска структура, предстои още по-трудна битка", категоричен е Бонев.