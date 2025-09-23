Войната в Украйна:

Fortnite vs. Minecraft: Интерактивно детско шоу ще ни забавлява в три града в България

23 септември 2025, 10:56 часа 305 прочитания 0 коментара
За първи път в България феновете на игрите Fortnite и Minecraft ще имат възможността да се забавляват с уникално интерактивно детско шоу, което ще може да се гледа на 24 октомври в Пловдив в спортен комплекс С.И.Л.А., на 25 октомври в зала Asics Arena София (над 60% от билетите вече са продадени) и на 2 ноември в Двореца на културата и спорта във Варна. Организатор е Българският детски фестивал, а шоуто е подходящо не само за деца, но и за техните родители.

Вдъхновено от едни от най-обичаните детски видеоигри, шоуто "Fortnite vs. Minecraft" ще ни поведе на едно вълнуващо пътешествие, в което ще се срещнем с героите от игрите, ще влезем в техния луд свят и ще проследим невероятните приключения на Стивън, Алекс, Джоунси и Пърли. Така всички ние ще научим (или ще си припомним) колко са важни приятелите, силата на любовта и чудото на чудесата.

Такова събитие не се пропуска

За незабравимото шоу ще се погрижат 14 изпълнители и над 20 персонажа, в комбинация със зашеметяващи костюми, изключителни декори и завладяващи визуализации, с помощта на които ще се пренесем в света на игрите.

Очакват ни енергични песни и танци, невероятни гласове и трогателни изпълнения, които ще създадат празнично настроение и ще ни изпълнят с радост за предстоящата година. На разположение на зрителите ще има и специална фотозона, в която всеки може да се снима със своя любим герой. А преди шоуто ще има аниматори и различни забавления.

Възможност за V.I.P. изживяване

И тук, както и в шоуто "Ледено сърце", зрителите имат възможност за V.I.P. изживяване. В него влиза специален вход само за притежатели на V.I.P. билет, домакин, който да се грижи за посрещането, специален мърч, специална V.I.P. зона пред сцената, лимитирано издание на плаката на шоуто и официален V.I.P. бадж с достъп до сцената.

Билети за шоуто "Fortnite vs. Minecraft" можете да закупите онлайн в мрежата на Bilet.bg. Важно: Деца над 3 години се допускат само с редовен билет и ползват отделно седящо място. Събитието не се препоръчва за деца под 3 г.

