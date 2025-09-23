Марта Кос с визита на Балканите: Заобикаля Сърбия

Европейският комисар по разширяването Марта Кос е на посещение в Босна и Херцеговина, като целта на посещението е да потвърди отново подкрепата на ЕС за европейската перспектива за бъдещето на страната и да защити властите да завършат процеса на реформи, предаде македонската телевизия 24.mk. Според съобщението, след решенията на Европейския съвет от март 2024 г. за започване на преговорите за присъединяване на ЕС с БиХ, Кос ще насърчи властите на място „да предприемат съответните стъпки в подкрепа на дългоочакваната първа Междуправителствена конференция“ и ще подчертае важността да не се пропуска уникалната възможност, предлагана от Плана за растеж на Западните Балкани.

Заобикаля Сърбия?

Посещението на Марта Кос е само в Босна и Херцеговина. В програмата на Кос не е предвидено посещение в Сърбия, чийто президент наскоро обиди и обвини европейски депутати, което наложи реакцията на еврокомисаря Кос, която предупреди Белгра, че подобен език показва „подозрително отношение към демокрацията“ и че по този начин Сърбия допълнително уронва собствената си международна репутация.

Припомняме, че Вучич директно внуши, че ЕС стои зад протестите и нарече представителите на Европейския парламент "европейски боклуци, които идват да унищожат нашата страна", като заплаши, че ще бъдат съдени. Още на сутринта евродепутатите напуснаха Сърбия, предават македонските медии. ОЩЕ: "Авторитарна риторика": Марта Кос осъди грозните обиди на Вучич срещу евродепутати