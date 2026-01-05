Магнитни бури през седмицата 5-11 януари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Кабинетът подаде оставка:

През първата пълна седмица от новата 2026 г. в периода от 5 до 11 януари ще може да сме по-спокойни. До момента експертите не прогнозират дни с повишена геомагнитна активност. През новия прогнозен период вероятността за магнитни бури не са големи. Съгласно прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса ще бъде от степен 4,2 и 1,7, докато според Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще бъде преобладаваща стойност от втора и трета степен, което не предполага опасност за метеочувствителните хора.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник - 5 януари 2026 г. стойността на Кр индексът ще е 4,2, а във вторник и сряда - 23 и 1,7.  С изключение на понеделник тези стойности не са високи и не се предполага да предизвикат проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.  Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за спряване с проблема

Снимка: Meteoagent

магнитни бури

Магнитни бури в периода 05.01.26 - 11.01.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ в нито един от предстоящите седем дни стойността на Кр индексът няма да представлява опасност. През целия период се очакват стойности между 2-3.  Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Магнитните бури ви покосяват? Смачкайте ги с народни хитрини

Пълната прогноза!

2026 Jan 05 - 3

2026 Jan 06 - 2

2026 Jan 07- 2

2026 Jan 08 - 2

2026 Jan 09 - 3

2026 Jan 10 - 3

2026 Jan 11 - 2

Евгения Чаушева
