Ново проучване: Магнитното поле на Луната се оказа по-различно от това, което учените предполагат

Нов анализ на лунни скали, донесени на Земята от астронавтите на Аполо, хвърля съмнение върху дългогодишната хипотеза, че Луната е имала силно магнитно поле в миналото. Изследването предполага, че спътникът на Земята е имал предимно слабо поле, със силни магнитни изригвания, които са били краткотрайни. Това съобщава изданието Live Science.

Изследването, публикувано на 26 февруари в списание Nature Geoscience, обхваща проби на възраст между 3,5 и 4 милиарда години. Учените стигат до заключението, че интензивното магнитно поле е съществувало само за кратки периоди от време - не повече от 5000 години, а може би дори няколко десетилетия. Според водещия автор на изследването, Клеър Никълс от Оксфордския университет, тези изблици биха могли да бъдат причинени от топенето на богати на титан скали на границата между ядрото и мантията на луната.

Дебатът за силата на древния лунен магнетизъм продължава от десетилетия. Основният проблем е ограничената география на пробите. Шестте мисии „Аполо“ от 1969 до 1972 г. са правили кацания близо до лунния екватор, главно върху равнините на древни потоци от лава - така наречените морета. Именно тези области съдържат базалти с повишено съдържание на титан.

Новото проучване установи, че проби с повече от 6% титан показват по-силен магнетизъм, докато скали с по-малко титан показват по-слаб магнетизъм. Това предполага връзка между титана и временното усилване на магнитното поле. В същото време малкото ядро ​​на Луната – само около една седма от радиуса ѝ – едва ли би могло да поддържа силно поле дълго време.

Според НАСА, архивът на Аполо съдържа около 382 килограма лунни скали от общо около 650 килограма лунен материал, съхраняван на Земята. Преобладаването на проби от моретата на Титаник обаче може да е създало погрешното впечатление за дълготраен силен магнетизъм.

Изследователите предполагат, че бъдещите мисии на Artemis биха могли да запълнят празнините, като кацат в различни региони на Луната, предоставяйки проби, които отразяват цялата 4,5 милиарда години история на Луната.

