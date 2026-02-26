НАСА откри "копие" на Слънцето

Рентгеновата космическа обсерватория на НАСА е заснела първото ясно рентгеново изображение на астросферата около млада звезда, подобна на Слънцето, предоставяйки по-добро разбиране за това каква може да е била нашата слънчева система в ранните си дни. Това съобщава Space.com.

"Копие" на Слънцето

Звездата е HD 61005, разположена на около 120 светлинни години от Земята. Тя е подобна по маса и температура на Слънцето, но е много по-млада - възрастта ѝ се оценява на около 100 милиона години. За сравнение, нашата звезда е на 4,6 милиарда години.

Наблюденията са направени с помощта на рентгеновата обсерватория Чандра на НАСА. Астрономите откриха огромен балон от горещ газ около звездата, наречен астросфера. Той се образува в резултат на сблъсъка на мощен звезден вятър с околния междузвезден газ и прах. Нашето Слънце има подобна структура - нарича се хелиосфера и именно тя частично защитава Слънчевата система от галактическите космически лъчи.

Според НАСА, това е първото рентгеново потвърждение за съществуването на астросфера в звезда, подобна на Слънцето. Рентгеновите лъчи се произвеждат, когато бързи частици от звездния вятър взаимодействат с по-хладната междузвездна среда. Именно това слабо дълготрайно сияние позволи на астрономите да открият очертанията на мехура.

Изследователите установили, че звездният вятър на HD 61005 е около три пъти по-бърз от настоящия слънчев вятър, образувайки астросфера, която е почти 25 пъти по-плътна. Освен това, заобикалящата я междузвездна среда е около хиляда пъти по-плътна. Това усилва взаимодействието и прави рентгеновия сигнал достатъчно ярък, за да бъде наблюдаван.

Водещият автор на изследването, Кари Лисе от университета „Джонс Хопкинс“, отбелязва, че новите данни помагат да се разбере как Слънцето се е променяло в продължение на милиарди години и как неговият вятър е взаимодействал с галактическата среда.

Астрономите са дали на HD 61005 неофициалния прякор „Молецът“ заради крилоподобната форма на диска от отломки, който е ясно видим в инфрачервена светлина. Изучаването на астросферата му дава представа как силният звезден вятър на младото Слънце може да е повлиял на формирането на планетите и условията за появата на живот.

Изданието припомня, че преди това изотопни аномалии в дълбоки скали принудиха учените да преосмислят стари теории. Това се отнася до евентуално изтичане на материя от ядрото на Земята.

