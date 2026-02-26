Какво се случва за пръв път със Слънцето от 2022 г.?

За първи път от 2022 г. насам по Слънцето не се виждаха слънчеви петна . Последният път, когато дискът му беше напълно „ясен“, беше на 8 юни 2022 г. - преди повече от 1355 дни. Това може да показва преход към по-спокойна фаза в текущия слънчев цикъл, пише Space.com.

Активността на Слънцето се колебае приблизително на всеки 11 години. Настоящият цикъл, 25-ият, достигна своя връх през 2024 г. и сега бавно намалява.

Какво се случва със Слънцето?

Слънчевите петна са по-хладни, по-тъмни области на повърхността на звездата. Те са причинени от мощни магнитни полета, които предотвратяват излизането на топлина от вътрешността на звездата. Когато тези магнитни полета са нарушени, възникват слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса (CME) - плътна плазма, способна да причини геомагнитни бури на Земята.

Слънчевата активност се колебае приблизително на всеки 11 години. По време на максимума слънчевите петна се появяват постоянно, а изригвания се случват почти ежедневно. По време на минимума звездата може да остане без петна в продължение на месеци. Настоящият, 25-ти, цикъл достигна своя връх през 2024 г.

Съобщава се, че „чистото“ състояние е продължило само два дни, а на 24 февруари учените са забелязали образуването на нов активен регион. Възможно е някои от петната просто да са от страната на Слънцето, която е невидима от Земята.

Въпреки че намаляващият брой слънчеви петна показва постепенен спад в активността, следващият слънчев минимум не се очаква преди 2030 г. По време на предишния минимум през 2018–2020 г. Слънцето остана без петна за около 700 дни. Засега това е само кратка пауза и е твърде рано да се правят заключения за дългосрочен спад на изригванията и сиянията.

Междувременно в проучване, учените описват как "снежните човеци" са се появили в Слънчевата система. Изследването им е публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В пояса на Кайпер, който се простира отвъд орбитата на Нептун, се наблюдават ледени обекти, които са градивните елементи на планетите, останали от формирането на Слънчевата система преди повече от 4,5 милиарда години. Около 10% от тях са контактни двойни звезди. Тоест, те са оформени като две свързани сфери и следователно приличат на снежни човеци.

