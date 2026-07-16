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Носил го като жест на добра воля: Продадоха на търг знамето на СССР, занесено от Бъз Олдрин на Луната

16 юли 2026, 23:52 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Носил го като жест на добра воля: Продадоха на търг знамето на СССР, занесено от Бъз Олдрин на Луната

Знамето на СССР, което астронавтът на НАСА Едуин „Бъз“ Олдрин взима със себе си по време на мисията „Аполо 11“ и което е било на Луната, беше продадено за 80 000 долара на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк, според резултатите от наддаването, цитирани от ТАСС. Лотът е предложен от семейството на Олдрин с предварителна оценка между 7000 и 10 000 долара. Към знамето е приложено писмо, подписано от Бъз Олдрин, което потвърждава неговия произход.

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Според описанието на лота съветското знаме с размери 4 на 6 инча (1 инч = 2,54 сантиметра) се е намирало на борда на командния модул „Колумбия“ по време на историческата мисия „Аполо 11“ през юли 1969 г. „Летяло е до Луната с „Аполо 11“, е написал Олдрин върху платното.

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По думите на астронавта той взима знамето на СССР със себе си като жест на добра воля и като знак, че кацането на Луната е постижение на цялото човечество, а не само на САЩ. Освен американския флаг, личният комплект на Бъз Олдрин включва знамената на щата Тексас, на щата Ню Джърси и на СССР.

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На 20 юли 1969 г. американските астронавти Нийл Армстронг и Бъз Олдрин – членове на екипажа на мисията „Аполо 11“, стават първите хора, стъпили на повърхността на Луната.

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СССР Нийл Армстронг Луната Знаме търг Бъз Олдрин
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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