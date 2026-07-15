Един от най-ярките метеорни потоци за годината наближава: Кога ще може да наблюдаваме Персеидите

Само след няколко дни в небето ще започне едно от най-красивите астрономически събития на годината: метеорният поток Персеиди.

Кога ще наблюдаваме Персеидите?

През следващите дни в нощното небе ще започне да се появява ежегодният метеорен поток Персеиди, един от най-ярките и популярни метеорни потоци. Той може да се наблюдава от 17 юли до 24 август, като пикът на активността се очаква на 12-13 август. През това време, при благоприятни условия, могат да се видят до 80 метеора на час, съобщава Blikk.

Персеидите се появяват, когато Земята преминава през следа от прах и малки частици, оставени от кометата 109P/Swift-Tuttle. Когато тези частици навлязат в атмосферата, те изгарят, оставяйки след себе си ярки светлинни следи. Повечето от тях са с размерите на песъчинка, но понякога се срещат и по-големи фрагменти, които проблясват особено ярко.

Не пропускайте Персеидите: ето кога можете да ги наблюдавате

Името на метеорния поток се свързва със съзвездието Персей, от което според наблюдателите произхождат метеорите. В действителност това е просто въпрос на гледна точка.

Не ви е необходим телескоп или бинокъл, за да наблюдавате – просто намерете място далеч от градските светлини с ясна гледка към небето. Най-доброто време за наблюдение на метеорния поток е късно през нощта или рано сутрин, когато съзвездието Персей се издига по-високо над хоризонта. За да направите преживяването още по-комфортно, носете топли дрехи, удобен шезлонг или одеяло и фенерче с червен лъч, което не пречи на адаптацията на очите ви към тъмнината.

Ярката лунна светлина може да попречи на наблюденията, така че най-добрите нощи са, когато Луната не осветява небето твърде силно.

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Персеидите са от интерес не само за астрономите-аматьори, но и за учените. Наблюденията на метеорния поток помагат за изучаването на неговата активност, свойствата на частиците и промените, свързани с родителската комета.

Основната характеристика на Персеидите е тяхната непредсказуемост. Никога не можете да знаете предварително кога точно особено ярък метеор или огнено кълбо ще прелети небето. Ако времето се окаже неблагоприятно в нощта на максимума, не се притеснявайте: високата активност на потока продължава няколко дни, така че шансът да видите красив метеорен поток остава.

Визуално Персеидите изглеждат като ярко бели метеори, рязко пронизващи небето. Персеидите се движат с висока скорост - приблизително 60 км/сек. Блясъкът на някои особено ярки метеори трае няколко секунди; тези метеори се наричат ​​болиди.

Персеидите се образуват, когато Земята преминава през следа от прахови частици, излъчвани от Комета 109/Суифт-Тътъл, чийто перихелий преминава близо до земната орбита. Кометата обикаля около Слънцето с период от приблизително 134 години; последното ѝ близко приближаване е било през декември 1992 г., а следващият ѝ перихелий ще се случи на 12 юли 2126 г. Всеки август Земята преминава през облака от космически прах и лед, оставени от нея. Най-малките частици, с размерите на песъчинки, изгарят в земната атмосфера, създавайки ярки следи – „звезден дъжд“. В началото дъждът „се излива“ с най-голяма сила, след което постепенно отслабва.

Друго интересно астрономическо събитие, което предстои тази година, е Слънчевото затъмнение.

Слънчево затъмнение 2026 г.

Тази година жителите на Европа ще могат да видят рядко срещано пълно слънчево затъмнение.

На 12 август Луната ще покрие напълно Слънцето над Гренландия, Исландия и Северна Испания, докато други страни, включително Украйна, ще видят частично затъмнение. Максималната продължителност на пълната фаза ще бъде приблизително 2 минути и 17 секунди. Очаква се метеорният поток Персеиди да достигне своя връх в същия ден, така че тогава ще станем свидетели на две редки небесни явления.

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