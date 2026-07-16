Днес SpaceX ще изстреля в космоса най-голямата ракета в света

SpaceX възнамерява да демонстрира, че и двата етапа на 122-метровата ракета Starship могат успешно да се върнат на Земята след изстрелване в космоса.

Изстрелването на ракетата Starship

Най-голямата и мощна ракета, създавана някога, Starship на SpaceX, отново тръгва на пореден тестов полет. 13-тото изстрелване на ракетата от космодрума на SpaceX в Тексас е насрочено за 16 юли и се очаква да се проведе в 18:45 местно време. В Източноевропейско време вече ще е 01:45 и ще бъде петък, 17 юли. Между другото, новото изстрелване на Starship ще се състои в същия ден, в който преди 57 години астронавтите от Аполо 11 тръгнаха към Луната, превръщайки се в първите хора в историята, стъпили по повърхността на спътника на Земята. Можете да гледате това изключително важно изстрелване на Starship на живо на линка по-долу, пише Space.

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Мегаракетата Starship, когато е сглобена, е висока 122 метра и се състои от два многократно използваеми степени. Долната степен се нарича Super Heavy, а горната степен, колкото и да е странно, се нарича Starship или просто Ship.

SpaceX вярва, че Starship ще революционизира космическите полети, позволявайки на човечеството да колонизира Луната и Марс.

Първият тестов полет на Starship се състоя през април 2023 г. През май 2026 г. се състоя първият тестов полет на модернизирана версия на ракетата, наречена Starship V3. По това време горният етап успешно достави в космоса 20 макета на спътниците Starlink и два истински спътника Starlink, след което успешно се приземи в Индийския океан край бреговете на Австралия. Долният етап, Super Heavy, обаче имаше проблеми с двигателя по време на връщането си на Земята и в резултат на това се разби в Мексиканския залив, където трябваше да се приземи.

При 13-тото изстрелване за Starship като цяло и второто за Starship V3, се очаква и двата етапа на ракетата да се приземят успешно на същото място, както преди, демонстрирайки, че и двата етапа на мега-ракетата работят както трябва, за да се премине към следващата важна фаза на тестване.

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SpaceX планира да върне Super Heavy и Ship директно на наземна стартова площадка след изстрелването, вместо да ги пуска в океана, и планира да демонстрира това по време на следващия тестов полет.

Ако всичко върви по план, Super Heavy ще се приземи в Мексиканския залив около 7 минути след изстрелването, а Ship ще се приземи в Индийския океан около 65 минути след изстрелването.

Горният етап на Starship ще изведе 20 спътника Starlink V3 в ниска околоземна орбита, нова версия на космическия кораб, която според SpaceX ще „значително разшири мрежовия капацитет и скоростите на пренос на данни за потребителите“. Шест спътника Starlink са оборудвани с камери, които ще заснемат полета на горния етап на Starship в космоса.

Също така експертите прогнозират, че около 5 август 2026 г. ще се случи уникално събитие. Горният етап на ракетата Falcon 9, висок 14 метра и тежащ 4 тона, ще падне върху Луната със скорост 8700 км/ч, което е около седем пъти по-бързо от скоростта на звука на Земята. Сблъсъкът би трябвало да се случи близо до кратера Айнщайн на границата между видимата и далечната страна на Луната.

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