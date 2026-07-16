Доклад: SpaceX унищожава стотици спътници по начин, който би могъл да навреди на Земята

Скорошен доклад на SpaceX съдържа данни за изхвърлянето на спътници, които са достигнали края на жизнения си цикъл. Оказва се, че спътниците изпълняват командата за кацане, но никога не достигат повърхността, изгаряйки при повторно влизане в земната атмосфера.

Доклад на SpaceX за унищожаването на спътници

Според hvg, от декември 2025 г. до май 2026 г. компанията е унищожила 260 спътника Starlink. От тях 176 са били част от съзвездието от първо поколение, а останалите са от второ поколение. Компанията е премахнала и още 349 спътника от системата и ще ги унищожи през следващите месеци.

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Системата Starlink в момента се състои от над 10 000 спътника, като плановете са този брой да се увеличи до 42 000. Техният експлоатационен живот е приблизително 4-5 години и всички са програмирани да бъдат изстреляни обратно към Земята към края на жизнения си цикъл. Това избягва натрупването на космически отломки и елиминира риска от отклонение на повреден спътник от орбитата си.

По време на този процес всички части на спътника, които първоначално са тежали до 295 килограма, изгарят в атмосферата. Новото поколение спътници тежи между 800 и 1250 килограма. Пълното разпадане елиминира риска от падане на части на земята и причиняване на инциденти.

Но все още не е ясно какво ще е въздействието на горенето им върху самата атмосфера. Структурите съдържат токсични вещества, които биха могли да представляват опасност за горните слоеве на атмосферата.

Учените припомнят, че изобилието от спътници на височина до 2000 километра над повърхността в орбита налага допълнителни регулации. Както директните сблъсъци, така и светлинното замърсяване на атмосферата представляват опасност. Отразената светлина пречи на работата на наземните телескопи.

Поради изобилието от спътници, земната орбита все повече прилича на задръстено, неконтролирано кръстовище, отколкото на чиста магистрала, пише Interesting Engineering.

Вече има над 14 000 спътника в орбита на височина до 2000 км и броят им нараства бързо. Изразяват се опасения не само относно възможността за сблъсъци на спътници, но и относно натиска върху ниската околоземна орбита. Изобилието от космически отпадъци може да намали ефективността на пречистването на атмосферата, а светлинното замърсяване също се увеличава.

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Европейската южна обсерватория проучи как големи и ярки сателитни съзвездия биха могли да повлияят на наземната астрономия. Учените изчислиха, че ако всички съществуващи предложения за изстрелване на сателити бъдат реализирани, в орбита ще бъдат добавени 1,7 милиона допълнителни обекта. За да се поддържа жизнеспособността на съвременната астрономия обаче, не са необходими повече от 100 000 слаби сателита.

Изстрелванията не са единственият проблем. Проучване на MIT от 2025 г. установи, че емисиите на парникови газове променят горните слоеве на атмосферата по начини, които биха могли да намалят броя на спътниците, които могат безопасно да бъдат поддържани в ниска околоземна орбита. Много спътници работят в слой, наречен термосфера. Там се създава съпротивление, което помага да се придърпат повредените спътници и космическите отломки към повторно влизане в земната атмосфера, където те изгарят. С по-малко съпротивление космическите отломки могат да останат в орбита по-дълго, което увеличава риска от сблъсъци.

С други думи, с бързото нарастване на търсенето на орбитални ресурси, използваемият капацитет на някои орбитални зони може да намалее.

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