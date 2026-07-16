Microsoft пуска критична актуализация за Windows 11 и 10

Microsoft пусна планираната си месечна актуализация за сигурност (известна като „Patch Tuesday“) за Windows 11 и Windows 10, която беше една от най-големите през последните години. Според PC World, компанията е отстранила 570 уязвимости, включително 61 критични проблема и три zero-day уязвимости. Този голям пакет от корекции се дължи на активното използване на изкуствен интелект за откриване на нови софтуерни грешки.

Актуализации за сигурност бяха пуснати не само за Windows, но и за Microsoft Office, SharePoint, BitLocker, Active Directory и други компоненти на екосистемата на Microsoft. Особено внимание беше обърнато на три zero-day уязвимости, две от които вече са били използвани от хакери при реални атаки.

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В допълнение към отстраняването на критични пропуски в сигурността, Microsoft е отстранила редица сериозни проблеми, засягащи стабилността на системата. По-конкретно, тя е отстранила проблем с фоновия процес на Capability Access Manager, който можеше да доведе до увеличаване на системните файлове до 500 GB.

Последната актуализация носи и няколко нови функции. Потребителите на Windows 11 вече могат да отлагат инсталирането на актуализации практически за неопределено време, като удължават паузата на всеки 35 дни. Освен това е добавена функцията за възстановяване в определен момент, която ви позволява бързо да се върнете към работеща операционна система, без да е необходимо да преинсталирате системата напълно.

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Експертите по информационна сигурност препоръчват да не се отлага инсталирането на актуализацията. Потребителите на Windows 11 могат да проверят за най-новите корекции чрез Старт → Настройки → Windows Update.

За текущите версии на Windows 11, следните компилации би трябвало да се появят след инсталирането:

Windows 11 25H2 – компилация 26200.8875;

Windows 11 24H2 – компилация 26100.8875;

Windows 11 23H2 – компилация 22631.7376.

По-рано Microsoft неочаквано удължи поддръжката на Windows 10 с още една година, до октомври 2027 г. Заслужава да се отбележи, че първоначално поддръжката за Windows 10 беше планирана да приключи през октомври 2025 г.

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