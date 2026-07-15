Първата рентгенова снимка на човек в космоса е факт: Какво разкри експериментът

Първите рентгенови изображения на човешкото тяло, направени в орбита, биха могли да променят космическата медицина завинаги.

За първи път астронавти в орбита получиха рентгенови изображения на собствените си тела. Учените отбелязват, че качеството на изображенията е високо, което в бъдеще ще позволи откриването на наранявания при астронавтите. По-специално, това постижение е от голямо значение за бъдещи мисии до Луната. Описание на резултатите от експеримента е публикувано в списание Radiology, пише Space.

Какво е значението на експеримента с рентгеновите снимки в Космоса?

През по-голямата част от космическата ера астронавтите са използвали само ултразвукови апарати за диагностициране на наранявания. За разлика от ултразвука, който изисква среда, през която звуковите вълни могат да се разпространяват, рентгеновите лъчи могат да се използват във вакуум.

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Рентгеновите апарати обаче са големи, използват много енергия и е трудно да се получат висококачествени изображения, освен ако тялото не е фиксирано. В миналото рентгеновите апарати често са претърпявали повреди по време на космически изстрелвания и повторно влизане в атмасферата.

С увеличаването на броя на космическите полети и с планирането на колонизацията на Луната от страна на хората, необходимостта от висококачествено рентгеново изображение в космоса нараства. Астронавтите може да се наранят както в орбита, така и на Луната. Американски учени разработиха нов преносим рентгенов апарат, който може да прави висококачествени изображения в космоса и е лесен за употреба.

Успешен тест на този рентгенов апарат беше проведен на борда на Международната космическа станция (МКС). Астронавтите направиха първите в света рентгенови снимки на телата си в космоса. Въпреки че това историческо събитие се е състояло в началото на април 2025 г., резултатите са публикувани едва сега.

Учените отбелязват, че качеството на изображението е високо, което в бъдеще ще ни позволи да се откриват наранявания при астронавтите.

Първите рентгенови снимки в космоса са направени от астронавти-аматьори по време на мисията Fram2, които са пътували до МКС с космическия кораб Crew Dragon на SpaceX и са прекарали четири дни там. Астронавтите са направили снимки на ръцете, корема, таза и гръдния си кош. Тези рентгенови снимки са записани в дигитален формат, което позволява на астронавтите да ги прегледат веднага.

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След като изображенията били предадени на Земята, учените сравнили рентгеновите изображения, направени в орбита, с подобни изображения, направени преди изстрелването. Те установили, че докато наземните рентгенови изображения са с по-добро качество, космическите изображения са достатъчно добри, за да диагностицират наранявания и костни фрактури.

В същото време преносимият рентгенов апарат е претърпял минимални повреди по време на спускането си в земната атмосфера.

Учените отбелязват, че това постижение ще помогне за разширяване на диагностичните възможности за оценка на здравето на астронавтите в ниска околоземна орбита и на Луната.

Преди повече от месец стана ясно, че Федералната авиационна администрация на САЩ ( FAA) е одобрила тестовете на безпилотни капсули на SpaceX в Тихия океан. Това съобщава Gizmodo. Капсулите се наричат ​​Starfall. Те са специализирани превозни средства за провеждане на изследвания в среда на микрогравитация и доставяне на товари от орбита. В официални доклади FAA описва това развитие като „ превозно средство, подходящо за масово производство“.

Капсулите Starfall ще бъдат с форма на диск, с размери 3,1 метра ширина и 0,75 метра височина. Дизайнът се състои от масивна алуминиева горна плоча и топлинен щит от въглеродни влакна. Този щит ще предпазва капсулата по време на навлизане в атмосферата и ще бъде изхвърлен от основното тяло непосредствено преди удара. Всяка капсула ще може да носи до 1000 килограма полезен товар, който ще бъде поставен във вътрешно отделение с размери 2,5 на 1,5 на 0,5 метра.

Информация за Starfall се появи за първи път миналата година в статия на Bloomberg. Изданието писа за планове за използване на капсулите за създаване на различни търговски продукти в Космоса, включително фармацевтични компоненти и лекарства. Както добавя Bloomberg, проектът би трябвало да заработи напълно до края на 2020-те години.

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