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Геолог прекара 40 години в изучаване на Луната и обясни как хората ще останат там завинаги

15 юли 2026, 16:04 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Геолог прекара 40 години в изучаване на Луната и обясни как хората ще останат там завинаги

НАСА официално обяви целта си да изгради постоянен аванпост на Луната до 2030 г. Това беше съобщено за The Independent.

Заселването на Луната

Геологът Клайв Нийл, който изследва Луната и е осъществявал пилотирани космически полети повече от 40 години. Според него, след успешното прелитане на екипажа на мисията Artemis II около Луната през пролетта на 2026 г., НАСА е очертала ясен план за действие.

Както отбелязва авторът, основната цел е да се научат хората как да живеят и работят продуктивно отвъд Земята, преди да отидат много по-далеч – до Марс. Нийл направи паралел с първата лунна орбита на Аполо 8 през 1968 г., наричайки полетите на екипажа на Артемида II подобен „момент на Артемида“ за ново поколение.

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Според наличните данни, амбициозният план на НАСА предвижда 79 изстрелвания и 73 кацания на Луната до 2036 г. В доклада се посочва, че повечето мисии до 2027 г. ще бъдат роботизирани и безпилотни, а след това агенцията планира да провежда по две пилотирани кацания годишно.

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Авторът подчертава, че изграждането на база е значително по-сложна задача от отделните мисии. Според него НАСА ще трябва радикално да промени подхода си: вместо еднократни експедиции, ще е необходимо връщане на същото място, така че всяка следваща мисия да надгражда върху постиженията на предишната.

 

Къде точно да се разположи базата е сериозен въпрос. Както обяснява геологът, мястото трябва да отговаря на няколко критерия: равен терен за безопасни зони за изстрелване и кацане, пространство за бъдещо разширяване (важно за привличане на частни инвеститори) и 24/7 достъп до енергия – от слънчеви панели, горивни клетки или дори ядрено делене. Отделно изискване е наличието на близък воден лед, който е необходим както за поддържане на живота на екипажа, така и като суровина за ракетно гориво.

Според автора, Луната е интересна не само като площадка за бъдещи мисии, но и като източник на ресурси за износ към Земята. По-конкретно, това се отнася до хелий-3, елемент, изобилен на Луната, но рядък на Земята. Той може да охлажда квантови компютри и потенциално да се използва като гориво за термоядрена енергия. Освен това, планетарни учени са открили в орбитални изображения потенциални местонахождения на редкоземни метали, които са критични за електрониката, чистата енергия и отбранителната промишленост.

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Както отбелязва Нийл обаче, все още не е известно дали тези резерви са достатъчни и дали ще бъде рентабилно да се добиват – учените все още трябва да определят състава на находищата и да разработят технологии за добив, адаптирани към лунните условия.

Авторът също така посочва, че новите технологии за живот на Луната, по-специално системите за рециклиране на отпадъци със затворен цикъл и безводното добиване, могат да намерят бъдещи приложения и на Земята, включително да помогнат за премахването на язовирите за токсични отпадъци след затваряне на мини. Той отбелязва, че програмата Аполо е дала на света миниатюрната електроника, която е в основата на съвременните смартфони.

Преди това учени съобщиха, че спътникът на Сатурн, Титан, остава единственият известен обект в Слънчевата система освен Земята с постоянна течност на повърхността си : той има реки, езера, морета, облаци и валежи, както и хидрологичен цикъл, подобен на земния. Водата на Титан обаче всъщност е течен метан и етан, а повърхността му, вместо скала, е съставена от воден лед, който е твърд като гранит поради екстремните студове на планетата.

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Луната
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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