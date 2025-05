Откриха потенциално опасна извънземна бактерия на борда на Китайската космическа станция (ВИДЕО)

Проби от китайската космическа станция "Тянгун" разкриват следи от невиждана на Земята бактерия с характеристики, които могат да ѝ помогнат да функционира при стресови условия на околната среда на стотици километри над повърхността на планетата. Наричайки откритието си на името на станцията, изследователите от Групата за космически биотехнологии "Шънчжоу" и Пекинския институт за инженерни системи на космически кораби казват, че изследването на Niallia tiangongensis и други подобни видове може да бъде "от съществено значение" за опазване на здравето на астронавтите и функционалността на космическите кораби по време на дълги мисии.

Пробите са взети от кабина на борда на космическата станция през май 2023 г. от екипажа на Шънчжоу-15 като част от едно от двете изследвания на Китайската програма за микробиома в зоната на обитаване на космическата станция.

Последващите проучвания проследяват растежа на микробите, които обитават средата на космическата станция, разкривайки микробиом, който се различава както по състав, така и по функции от този, открит на Международната космическа станция.

Новият вид изглежда е близък братовчед на известен щам, наречен Niallia circulans - пръчковидна, живееща в почвата бактерия, която само преди няколко години беше пренасочена към нова класификация на родовете, след като преди това беше смятана за патогенна форма на Bacillus.

Подобно на видовете Bacillus, N. circulans и неговите роднини, пътуващи в Космоса, съхраняват основните си химични вещества в устойчиви спори, за да оцелеят в периоди на силен стрес. Не е ясно дали N. tiangongensis е еволюирал на станцията или е пристигнал под формата на спори с поне няколко от отличителните си характеристики.

Според наскоро публикувания анализ на гените и функциите му новият вид има уникалната способност да разгражда желатин като източник на азот и въглерод - умение, което му е полезно, когато трябва да изгради защитна обвивка от биофилм, под която да се скрие, когато условията станат малко по-тежки. От друга страна, изглежда, че е загубил способността си да използва други енергийни вещества, които неговите братовчеди с удоволствие поглъщат.

Това не само разкрива, че Niallia може да бъде разнообразна група от микроорганизми, но и показва колко лесно някои разновидности на бактерии могат да се чувстват като у дома си в нашите орбитални местообитания.

Освен това не можем да направим много по въпроса. Изследване на "чистите стаи", използвани от НАСА за подготовка на мисията "Марс Феникс", разкри десетки щамове микроби, принадлежащи към 26 нови вида. Неотдавнашно проучване на тези нови бактерии установи, че невероятната им способност да оцеляват при условия, които бихме приели за стерилни, се дължи на гени, свързани с възстановяването на ДНК, и устойчивост към нива на вещества, които други микроби биха сметнали за токсични.

