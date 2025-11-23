Съпругата на Джей Ди Ванс без халка, а той прегръща вдовицата на Кърк: Какво се случва в Белия дом? (СНИМКИ)

Уша Ванс, съпругата на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, подхрани слуховете за разрив във "втората двойка" на страната, като се появи публично без венчалната си халка. В сряда, 19 ноември, тя и първата дама Мелания Тръмп посетиха базата на морската пехота на САЩ - лагер Лежън в Ричландс, Масачузетс. На снимки от пристигането им, от речта им пред войските и от посещението им в начално училище, Ванс бе видяна без халка на лявата си ръка.

В социалните мрежи това веднага бе свързано с неотдавнашното възпоменателно събитие за покойния Чарли Кърк (консервативният активист, който бе застрелян в началото на септември), на което Ванс прегърна необичайно топло вдовицата му Ерика Кърк, пише германското издание Bild.

Потребители припомнят и друго - че неотдавна Ванс изрази съжаление за отказа на Уша да приеме католицизма (тя продължава да изповядва индуизма). Изявлението му предизвика много спекулации. Политически анализатори от "Армкресл" написаха в X, че Ванс вероятно е на мнение, че религията на съпругата му може да бъде пречка за президентската му кампания през 2028 г.

И все пак няма конкретни признаци за разрив във вицепрезидентската двойка на САЩ. Самият Джей Ди Ванс носеше халката си на събитие във Вашингтон в четвъртък. А потребители в социалните мрежи коментираха, че Уша е била без халката си и на съвместно събитие със съпруга си на 10 ноември в Мериленд. Така че това може да не означава нищо.

След като от USA Today са изпратили запитване до прессекретаря на втората дама да предостави обяснение, което би могло да сложи край на спекулациите, неговият отговор гласял, че Уша е "майка на три малки деца, която мие много чинии, подготвя вани и понякога просто забравя халката си".

