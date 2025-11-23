Селекционерът на България: Действията на Вуцов са грешка на младостта. Кръстев милее за родния футбол

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров гостува в предаването "Арена Спорт" по Българската национална телевизия. Според специалиста победата на "лъвовете" над Грузия е туширала напрежението около тима. Наставникът твърди, че няма проблем с вратаря на Левски Светослав Вуцов, чиито действия определи като "грешка на младостта". Димитров коментира и силните интервюта на родния полузащитник Филип Кръстев.

Димитров: Победата над Грузия тушира напрежението

"Чувстваме се по-добре след победата над Грузия. По-уверени сме и по-спокойни. Победата материализира нашите усилия. Тя дойде срещу труден съперник, какъвто е отборът на Грузия. Когато излезе тежкия жребий, много хора се съмняваха, че ще вкараме гол. Тази победа тушира напрежението... Очакванията към хората са много големи. Всеки иска да играем като четвъртите света. Ние също го искаме, но реалностите са такива. Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме. Видях футболни нации в лицето на Испания и Турция. Взаимстваме някои неща и искаме да бъдем като тях", заяви Димитров в "Арена Спорт".

"Съветхваха ме да не поемам отбора"

"Много приятели ме посъветваха да не поемам отбора и да не рискувам. Наистина вярваме в тези играчи и знаем техните способности. Могат да се представят на средноевропейско ниво. Играчите оправдаха нашето доверие. Имаше нотка на колебание дали да поема отбора, но това беше за кратко. Чест и достойнство е за всеки, който достигне до тази позиция. С ръководството на БФС сме в ежедневна връзка и благодаря за тяхната подкрепа и вяра", допълни той.

"Няма казус Вуцов"

"Не знаех мнението на Филип Кръстев, който направи много емоционално изказване. Показа, че милее за българския футбол и съжалява за неговото поколение. Този апел е към футболните академии. Там трябва да бъде насочен фокусът. Резултатът ще дойде, когато подобрим резултатите в школите. Апелирам и за повече българи в българското първенство, без да съм против чужденците. Тази бройка дава своя резултат. Това нещо трябва да се доразвие", категоричен е специалистът.

"Няма казус Вуцов. Не съм имал проблеми с него и той с мен. Вратите на отбора са отворени за всички. Уважаваме неговото решение. Трябва да играят отбори, които искат да играят и да дават 100% от себе си. Не сме се съмнявали в неговите качества. Приемам го като грешка на младежта. Търсим победа срещу всеки отбор. Искаме да изградим добър гръбнак. Ще търсим резултати в Лигата на нациите", завърши националният селекционер.

