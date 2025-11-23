Прекрасно! Две титли за Левски на престижен турнир по художествена гимнастика в Япония

Ансамблите на Левски отново показаха класа и заеха първите две места на традиционния международен турнир по художествена гимнастика "Sanix Cup 2025", който се проведе във Фукуока (Япония). Със златния медал се окичи съставът на "сините" на пет ленти с треньор Теодора Паничарска. Неговият пример бе последван от момичетата на Татяна Янева, които триумфираха в състезанието с пет топки.

Със златния медал на пет ленти се окичи отборът в състав Александра Иванова, Божидара Миткова, Вяра Младенова, Дария Киркова и Сиана Казъмска с треньор Теодора Паничарска. Веднага след съотборничките си се нареди другият тим на Левски - Александра Цветанова, Анна Даскалова, Габриела Пеева, Елеонора Иванова и Симона Харизанова с треньор Татяна Янева, който триумфира в състезанието с пет топки.

Съдия беше Симона Минкова, а водач на делегацията Габриела Грошева. "Така, КХГ Левски остава непобедим в историята на това състезание. През годините, различни наши състави мериха сили с азиатски, руски и други български отбори, но не отстъпиха първото място. Клуб по художествена гимнастика Левски честити 25-годишнината на любезните домакини от SANIX Presents Bulgarian Festival in Global Arena и им благодари за възможността да представяме красотата и грацията на българката и силата на родната школа по художествена гимнастика пред света", написаха от клуба във Фейсбук.

