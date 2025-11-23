23 ноември: Ден на паметна победа в Руско-турската война за Освобождението на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

23 ноември в историята на България: Славната победа при Правец, която проправя пътя към София

На 23 ноември 1877 година е паметен ден в хода на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) - победата на този ден изиграва важна роля за Освобождението на България. На тази дата Западният отряд разбива турските сили при село Правец. Противникът е принуден да отстъпи към Орхание, днешен Ботевград. Тази победа разчиства пътя на ген. Гурко към София.

Предният отряд на ген. Гурко, в който влиза и Българското опълчение, е определен за преминаване на Балкана. На 7 ноември 1877 година е одобрен планът за настъпление на Западния отряд към Орхание и София.

На 21 ноември генерал Гурко издава заповед за атакуване на Шакир паша при Правец. За изпълнение на операцията генерал-майор Елис настъпва по шосето от Ябланица към Правец, генерал-майор Раух атакува през Видраре, Калугерово и Правешка Лъкавица. Руските части се насочват към Орхание и Етрополе, за да не могат турските части да си оказват помощ.

През нощта на 22 ноември започва атаката и 3 часа след обяд на 23 ноември генерал Раух атакува в тил противника, нападайки откъм Видраре и Калугерово през Правешка Лъкавица. Под командването на генерал Раух са завзети три височини. Руските войни през това време атакуват непоколебимо от с. Видраре до Правешките височини.

Точно 22 часа трае походът до подстъпите на Правец. Генерал Елис настъпва откъм Осиковица към Правешкия проход. Към него се присъединява и генерал Гурко, заедно с генерал Шувалов.

Турците са подложени на постоянен обстрел от тряда на генерал Елис, а генерал Раух атакува в тил на противника. По това време генерал Дандевил напредва към Етрополе и успява да завземе връх Острома.

На помощ на освободителите се притичват 700 каруци от Етрополе, Правец и околностите. Жителите на Правец осигуряват храна и коне за руснаците, проправят пътеките в Балкана в мразовитата зима им помагат по пътя към целта.

След блестящата победа на руската армия е овладяна Предната турска позиция в Предбалкана и пътят към Етрополе и към София вече е открит.

