Тестват младите хора във всички руски региони за лоялност към войната на Путин

Руските власти възнамеряват да наблюдават редовно нагласите на младите руснаци към войната в Украйна и да оценяват „влиянието“ на Запада върху тях. За тази цел се планира създаването на цифрова система за мониторинг, наречена „Индекс на поколението“, съгласно мандата на Аналитичния център към правителството на Руската федерация, съобщава проектът "Система". Според документа системата за наблюдение ще има отворени, затворени и тематични раздели. Достъп до последните два ще бъде предоставен само на избрани длъжностни лица на регионално и федерално ниво.

Отворена и затворена секция: ще се следят светоглед и рискове за развитието на младежта

В отворения раздел властите възнамеряват да събират обща статистика по теми като „образование“, „работа“, „семейство“, „здраве“, „отдих“, „светоглед“ и „визия за бъдещето“.

Затворената секция ще включва раздел за „рисковете за развитието на младежта“, който има за цел да оцени влиянието на „колективния Запад“ върху съзнанието на младите хора и техните „положителни нагласи“ към ЛГБТ обществото и бездетни лица.

Снимка: Getty Images

Ще се проследяват нагласите към войната

Ще се проследяват и нагласите към войната в Украйна, включително „процентът на младите хора, които вярват в победата на Русия“, се посочва в заданието, цитирано от Telegram канала "Система".

Ако даден регион попадне в „червената“ зона по някой от показателите, включително „вярване в победата в Централния военен окръг“ или „положителни нагласи към ЛГБТ“, ще се наложи да се предприемат „спешни мерки“, се посочва в документа, но не се казва какви.

